Immer einsamer «Mankeeping» – wie männliche Einsamkeit die Beziehung belasten kann

Lea Oetiker

9.8.2025

Männer haben immer kleinere Freundeskreise.
Männer haben immer kleinere Freundeskreise.
IMAGO/NurPhoto

Ein neuer Begriff macht die Runde: «Mankeeping». Er beschreibt die emotionale Betreuung, die Frauen oftmals für Männer übernehmen. Doch was steckt dahinter?

Lea Oetiker

09.08.2025, 23:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • «Mankeeping» beschreibt die emotionale Betreuung, die Frauen heute oft für ihre Männer übernehmen.
  • Dies hängt mit der abnehmenden Freundschaftsunterstützung bei Männern zusammen.
  • Die Mehrbelastung könnte dazu führen, dass mehr Frauen Single bleiben wollen.
Mehr anzeigen

Putzen, Aufräumen, den Überblick behalten – spätestens beim sogenannten «Housekeeping» wissen wir, wie viel Arbeit hinter einem gut organisierten Alltag steckt. Doch was, wenn sich diese unsichtbare Fürsorge zunehmend auf die emotionale Welt der Männer verlagert?

Der Begriff «Mankeeping» wurde von den Wissenschaftlern Angelica Ferrara, Doktorandin an der Stanford University, und Dylan Vergara, wissenschaftlicher Mitarbeiter, geprägt und erstmals in der Fachzeitschrift «Psychology of Men & Masculinity» veröffentlicht.

Bei «Mankeeping» handelt es sich um die emotionale Arbeit, die Frauen in heterosexuellen Beziehungen übernehmen. Beispielsweise das Erinnern an Geburtstage, Koordinieren von Treffen mit gemeinsamen Freund*innen, Zuhören, Nachfragen und Unterstützen. Es bedeutet, das zentrale Unterstützungssystem für den Partner zu sein. Sein Stress zu managen, seine Stimmung zu interpretieren und ihn durch Gefühle zu begleiten, die er mit niemand anderem teilt.

Freundeskreis von Männern wird immer kleiner

Die Forscher aus Stanford, die den Begriff geprägt haben, glauben, dass das an der sogenannten «Male Loneliness Epidemic» (übersetzt: Männer-Einsamkeits-Epidemie) liegt. Der Begriff beschreibt die zunehmende Isolation und Einsamkeit von Männern in der heutigen Gesellschaft.

Da der Freundeskreis von Männern immer kleiner wird, müssen ihre Partner immer mehr von den Dingen übernehmen, die eigentlich von Freunden oder Kollegen übernommen werden.

In einer US-Umfrage aus dem Jahr 2021 gaben 15 Prozent der Männer an, keine engen Freunde zu haben, im Vergleich zu 3 Prozent im Jahr 1990. Im Jahr 1990 sagten knapp die Hälfte der jungen Männer, sie würden sich bei persönlichen Problemen an Freunde wenden; drei Jahrzehnte später sagten nur etwas mehr als 20 Prozent dasselbe.

Ferrara sagt gegenüber der «New York Times» (NYT), dass «Frauen dazu neigen, all diese Unterstützungsknotenpunkte aufzusuchen, zu denen sie bei Problemen gingen, während Männer eher dazu neigen, nur sich selbst aufzusuchen».

Immer mehr Frauen wollen keine Beziehung mehr haben

Der Begriff «Mankeeping» leitet sich vom Konzept des «Kinkeeping» ab. Ein «Kinkeeper» ist eine Person, die das Gefühl von familiärer Solidarität und Verbundenheit pflegt, erklärt Carolyn Rosenthal, Soziologieprofessorin an der McMaster University in Kanada, der NYT. Sie hat sich in den 1980er Jahren mit diesem Thema beschäftigt. Solche Personen fungieren in vielerlei Hinsicht als der «Klebstoff» der Familie.

Betroffen sind vor allem Frauen, die die emotionale Arbeit leisten, um den Zusammenhalt und die Verbindung in der Familie aufrechtzuerhalten. Dinge wie die Planung eines Familientreffs, die Unterstützung aller, um in Kontakt zu bleiben, die Erinnerung der Männer an Geburtstage und der Kauf von Geschenken in deren Namen – Aufgaben, die typischerweise von Ehefrauen und Müttern erledigt wurden und heute vielerorts noch immer werden.

«Mankeeping» soll angeblich auch dazu führen, dass immer mehr Frauen Single bleiben wollen, wie mehrere US-Medien berichten. Laut einer Studie aus den USA sind nur 38 Prozent der Single-Frauen auf dem Datingmarkt, bei den Männern hingegen sind es 61 Prozent.

Wie die Situation in der Schweiz aussieht, ist schwer zu sagen. Dazu werden keine genauen Zahlen, Studien oder Umfragen geführt.

Simone besucht Aki – wie lebt es sich als Aussteiger in den Malibu Hills?

Simone besucht Aki – wie lebt es sich als Aussteiger in den Malibu Hills?

Alexander «Aki» von Glasow, ehemaliges Model und Skateboard-Champion, lebt heute als Aussteiger in den Malibu Hills. Stuntfrau Simone Bargetze besucht ihn und begleitet ihn durch seinen neuen Alltag.

19.05.2025

