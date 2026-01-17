Gärtner überlistet dreisten Dieb – nun gehen sie zusammen viral

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

«Ja, ich esse dein Gemüse» Gärtner überlistet dreisten Dieb – nun gehen sie zusammen viral

Barman Nicolas

17.1.2026

La marmotte qui n’en a rien à grignoter

La marmotte qui n’en a rien à grignoter

Excédé par les vols dans son potager, un agriculteur américain a sorti la caméra. Résultat : une success story insolite avec des marmottes et une étonnante leçon de cohabitation.

15.01.2026

Ein amerikanischer Hobbygärtner verliert die Geduld, installiert eine Kamera – und entdeckt statt eines Schädlings ein Murmeltier. Was folgt, ist eine ungewöhnliche Erfolgsgeschichte über Gelassenheit und Zusammenleben.

Nicolas Barman

17.01.2026, 17:07

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Hobbygärtner entdeckte mithilfe einer Kamera ein Murmeltier als heimlichen Gemüsefresser.
  • Statt das Tier zu vertreiben, begann er es zu filmen – die Videos gingen viral.
  • Heute lebt eine ganze Murmeltierfamilie im Garten, geduldet und bewusst integriert.
Mehr anzeigen

Monatelang hatte Jeff Permar seinen Gemüsegarten im US-Bundesstaat Delaware gepflegt. Kurz vor der Ernte verschwanden plötzlich Karotten, Melonen und Tomaten. Anfangs ärgerte ihn das. Dann wollte er wissen, wer sich da bediente – und stellte eine Kamera auf.

«Ja, ich esse dein Gemüse, na und?»

Doch nicht etwa ein Dieb kommt zum Vorschein. Vielmehr zeigen die Aufnahmen ein kräftiges Murmeltier, das sich völlig ungeniert Gemüse schnappt, sich hinsetzt und frisst. Immer wieder blickt es direkt in die Kamera. «Es sah aus, als wollte es sagen: Ja, ich esse dein Gemüse – und?», erzählt Permar später.

Statt das Tier zu vertreiben, begann Jeff Permar zu filmen. Er gab dem Murmeltier den Namen «Chunk» und stellte die Videos ins Internet. Innerhalb kurzer Zeit wurden sie tausendfach, später millionenfach angeklickt.

Mit der Zeit blieb es nicht bei einem Tier. Weitere Murmeltiere tauchten auf, später auch Jungtiere. Heute lebt rund um den Garten eine ganze Murmeltierfamilie mit Namen wie Nugget, Nibbles oder Chip.

Ein kleiner Picknicktisch für Chunk & Co.

Anstatt Zäune zu errichten oder Fallen aufzustellen, entschied sich Permar für einen anderen Weg. Er teilte seinen Garten auf: Ein Teil blieb für seine Familie, ein Teil für die Murmeltiere. Sogar einen kleinen Tisch stellte er auf, an dem die Tiere fressen können.

Murmeltiere gelten oft als störend oder schädlich. In diesem Fall wurden sie zu Sympathieträgern. «Es ist auch ihr Lebensraum», sagt der Hobbygärtner. Für ihn sei die Geschichte längst mehr als ein Zeitvertreib. Sie zeige, dass Konflikte nicht immer mit Verdrängen gelöst werden müssen.

Mehr internationale News

Politik. Museveni bei Präsidentenwahl in Uganda zum Sieger erklärt

PolitikMuseveni bei Präsidentenwahl in Uganda zum Sieger erklärt

Politik. Syrien: Erneut Gefechte zwischen Kurden und Regierungskräften

PolitikSyrien: Erneut Gefechte zwischen Kurden und Regierungskräften

USA unter Donald Trump. Tausende protestieren in Kopenhagen gegen Trumps Grönland-Ansprüche

USA unter Donald TrumpTausende protestieren in Kopenhagen gegen Trumps Grönland-Ansprüche

Meistgelesen

«Es ist ein bisschen verrückt, mit 110 km/h gegen eine Wand zu fahren»
Notausgangsschild laut Kellnerin «nicht gut sichtbar» +++ Morettis haben Betriebe nicht bar finanziert
Wenn er fällt, stirbt er – und die Welt schaut in Echtzeit dabei zu
Gärtner überlistet dreisten Dieb – nun gehen sie zusammen viral
Odermatt lässt Feuz hinter sich: «Habe fast ein schlechtes Gewissen»
Anti-WEF-Demonstranten beim Berner Bahnhof eingekesselt