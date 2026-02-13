Die Familie hofft auf die Rückkehr der Mutter. Im Bild: TV-Moderatorin Savannah Guthrie mit ihrer Familie. Instagram

Seit fast zwei Wochen wird die Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie vermisst. Der Fall sorgt in den USA für grosse Aufmerksamkeit. Das FBI hofft auf Hinweise durch eine deutlich höhere Belohnung.

Keystone-SDA SDA

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Das FBI hat die Belohnung für Hinweise im Vermisstenfall der 84-jährigen Nancy Guthrie auf 100'000 Dollar verdoppelt, da die Ermittler von einer Entführung ausgehen.

Videoaufnahmen zeigen eine maskierte, bewaffnete Person am Haus der Rentnerin in Tucson.

Trotz einer Festnahme im Umfeld des Falls und politischer Unterstützung durch Donald Trump fehlt von der Mutter der TV-Moderatorin Savannah Guthrie weiterhin jede Spur. Mehr anzeigen

Das FBI verdoppelt die Belohnung für Hinweise zum Verschwinden der Mutter von US-Moderatorin Savannah Guthrie. Bis zu 100'000 US-Dollar zahlt die Bundespolizei für Informationen, die zum Auffinden der 84 Jahre alten Nancy Guthrie oder zur Festnahme von Personen führen, die hinter ihrem Verschwinden stehen. Das teilte das FBI auf der Plattform X mit. Die zuletzt ausgesetzte Summe hatte 50'000 US-Dollar betragen.

Today, the FBI is increasing its reward up to $100,000 for information leading to the location of Nancy Guthrie and/or the arrest and conviction of anyone involved in her disappearance.



New identifying details about the suspect in the kidnapping of Nancy Guthrie have been… pic.twitter.com/GJcx4ra6wX — FBI Phoenix (@FBIPhoenix) February 12, 2026

Seit fast zwei Wochen fehlt von der Rentnerin jede Spur. Die Ermittler gehen von einer Entführung aus und suchen nach einem männlichen Verdächtigen. Er soll 1,75 bis 1,78 Meter gross und von durchschnittlicher Statur sein.

Die neuen Details resultieren aus einer Auswertung von Videomaterial, das eine maskierte Person an der Haustür der Rentnerin in Tucson im US-Bundesstaat Arizona zeigt – am Tag ihres Verschwindens. Der Mann trug laut FBI einen schwarzen Rucksack mit sich.

Was wir darüber wissen

Bei der mutmasslich entführten Person handelt es sich um die 84 Jahre alte Nancy Guthrie, Mutter der US-Fernsehmoderatorin Savannah Guthrie. Die 54-Jährige ist vor allem als Moderatorin der Sendung «Today» im Frühstücksfernsehen bekannt. Laut FBI hat Nancy Guthrie Probleme beim Gehen, trägt einen Herzschrittmacher und benötigt täglich Medikamente gegen eine Herzerkrankung.

Am Dienstagabend (Ortszeit) berichten Medien, dass eine Person festgenommen worden sei und verhört werde. Laut der Polizei wurde die Person allerdings wieder freigelassen.

Familienangehörige hatten Nancy Guthrie den Ermittlern zufolge am Abend des 31. Januar in Tucson im Bundesstaat Arizona nach Hause gebracht. Am darauffolgenden Vormittag bemerkte die Familie, dass sie verschwunden war.

Nach Guthries Rückkehr in ihr Haus am Samstagabend trennte sich nach Erkenntnissen der Ermittler in der Nacht die Türklingel-Kamera vom Netz; wenig später registrierte eine Software eine Person auf dem Grundstück. Guthries Herzschrittmacher war mit ihrem Handy verbunden – Daten zeigten, dass die Verbindung zu ihrem Telefon kurze Zeit später unterbrochen wurde. Am Sonntagvormittag bemerkte die Familie das Verschwinden, kurz darauf wurde der Notruf abgesetzt.

Im Eingangsbereich des Hauses wurde eine Blutspur von ihr entdeckt.

Es hat mehrere Erpresserschreiben gegeben, mindestens eines stammte jedoch von einem Trittbrettfahrer, der bereits festgenommen wurde. Guthries drei Kinder hatten sich auf Instagram mit Videobotschaften an den oder die weiterhin unbekannten Entführer gewandt und um Lebenszeichen gebeten. Es wurde auch angedeutet, dass die Familie zu einer Lösegeldzahlung bereit sei. In einer kurzen Videobotschaft sagte Savannah Guthrie, dass ihre Mutter «sehr viel wert» sei und sie «zahlen werden». «Wir haben Ihre Nachricht erhalten, und wir haben verstanden.»

US-Medien berichten, dass die Schreiben eine Todesdrohung gegen Nancy Guthrie enthalten haben sollen, falls eine Frist bis nächste Woche, Montagabend (Ortszeit) nicht eingehalten werde. Medienberichten zufolge sollen der oder die Entführer sechs Millionen Dollar fordern und Details beschrieben haben, die nur jemand gewusst haben kann, der sich genau mit dem Haus Guthries auskannte.

Eine konkrete Person oder Personengruppe haben die US-Bundespolizei FBI und das lokale Sheriff-Büro nach offiziellen Angaben bislang nicht identifiziert. Am Dienstag veröffentlichte das FBI jedoch erste Fotos und Videos eines Tatverdächtigen. Diese wurden aus Datenresten rekonstruiert, die in technischen Hintergrundsystemen gespeichert waren, nachdem Überwachungsgeräte vom Tatort entfernt worden waren. Darauf zu sehen ist eine bewaffnete Person mit einer Gesichtsmaske, die sich an einer Kamera an der Haustür von Guthries Wohnhaus zu schaffen macht.

Donald Trump hat sich in den Fall eingeschaltet und erklärt, er habe mit Savannah Guthrie gesprochen und ihr jegliche Unterstützung der Behörden zugesichert.

Was wir nicht wissen

Weiter ist offen, warum mögliche Täter die 84-Jährige entführt haben sollen. Ein politisches Motiv oder eine Verbindung zum Bekanntheitsgrad oder zum Beruf von Savannah Guthrie wurden bislang nicht nachgewiesen.

Auch nach den jüngsten Videobotschaften von Savannah Guthrie bleibt offen, was genau in angeblichen Nachrichten der mutmasslichen Entführer steht und ob es einen Beweis gegeben hat, dass die Mutter noch am Leben ist.

Über den Zustand der 84-Jährigen ist rund zehn Tage nach ihrem Verschwinden nichts bekannt. Der zuständige Sheriff Chris Nanos hatte vor wenigen Tagen bei einer Pressekonferenz betont, dass weiter davon ausgegangen werde, dass Guthrie «noch da draussen» sei. Auch Savannah Guthrie betonte mehrfach ihren Glauben daran.