Benannt nach altem Volksglauben Der Warzenbeisser ist Insekt des Jahres

dpa

3.12.2025 - 22:22

Seinen Namen erhielt der Warzenbeisser aufgrund eines alten Volksglaubens. (Foto - Handout)
Seinen Namen erhielt der Warzenbeisser aufgrund eines alten Volksglaubens. (Foto - Handout)
dpa

Bulliger Körper, lange Fühler und markantes Muster: Der Warzenbeisser ist das Insekt des Jahres 2026. Aber woher hat das Tier seinen Namen?

DPA

03.12.2025, 22:22

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Warzenbeisser wurde zum «Insekt des Jahres 2026» gewählt.
  • Die Heuschrecke stehe laut Kuratorium exemplarisch für die bedrohte Insektenvielfalt.
  • Das Insekt ist in ganz Europa und Asien verbreitet, aber durch Landschaftswandel gehe die Population zurück.
Mehr anzeigen

Der Warzenbeisser ist zum «Insekt des Jahres 2026» für die Schweiz sowie Deutschland und Österreich gewählt worden. Die bis zu vier Zentimeter grosse Heuschrecke stehe exemplarisch für die bedrohte Insektenvielfalt von halbtrockenen Wiesenlandschaften, berichtete das Kuratorium.

Das Tier sei mit seinem bulligen Körper, den langen Fühlern und dem charakteristischen würfelförmigen Muster auf den kurzen Vorderflügeln kaum zu verwechseln. 

Warzenbeisser sind in ganz Europa und Asien verbreitet

«Seine Farben reichen von leuchtendem Grün bis zu erdigen Brauntönen – eine erstaunliche Variabilität, die ihn in vielen Habitaten anpassungsfähig macht», sagte der Kuratoriumsvorsitzende, Thomas Schmitt, Direktor des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts in Müncheberg (Brandenburg). «Aufgrund ihrer hohen ökologischen Ansprüche sind grössere Populationen des Warzenbeissers aber nur dann anzutreffen, wenn ausreichend grosse Flächen für die Insekten zur Verfügung stehen.»

Sensationsfund. In Island wurden erstmals Mücken entdeckt

SensationsfundIn Island wurden erstmals Mücken entdeckt

Der Warzenbeisser sei in ganz Europa und Asien verbreitet. Dennoch führt der Wandel in der Landschaft zu einem Rückgang. «Die intensivere Landwirtschaft, Drainage und Aufforstung zerstören seine Lebensräume», erklärte Schirmherr Martin Husemann, Direktor am Naturkundemuseum Karlsruhe. Besonders problematisch sei die Isolierung kleiner Populationen – genetischer Austausch werde erschwert, wenn natürliche Korridore fehlten.

Insekt erhielt Namen aufgrund eines alten Volksglaubens

Seinen ungewöhnlichen Namen verdanke der Warzenbeisser einem alten Volksglauben: So sei man überzeugt gewesen, dass der kräftige Biss und der «scharfe Saft» des Insekts Warzen heilen könnten. «Ob diese Kur wirklich wirksam war, ist bis heute nicht geklärt – schmerzhaft war sie aber in jedem Fall», sagte Schmitt. 

Der Warzenbeisser sei ein «Botschafter für gefährdete Lebensraumtypen», heiss es. «Nur durch naturschutzorientierte Pflege, die Vernetzung von Flächen und eine nachhaltige Bewirtschaftung kann das Fortbestehen dieser Art gesichert werden», sagte Schmitt. Das Insekt des Jahres wird seit 1999 gekürt.

