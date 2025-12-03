Der Warzenbeisser ist zum «Insekt des Jahres 2026» für die Schweiz sowie Deutschland und Österreich gewählt worden. Die bis zu vier Zentimeter grosse Heuschrecke stehe exemplarisch für die bedrohte Insektenvielfalt von halbtrockenen Wiesenlandschaften, berichtete das Kuratorium.
Das Tier sei mit seinem bulligen Körper, den langen Fühlern und dem charakteristischen würfelförmigen Muster auf den kurzen Vorderflügeln kaum zu verwechseln.
Warzenbeisser sind in ganz Europa und Asien verbreitet
«Seine Farben reichen von leuchtendem Grün bis zu erdigen Brauntönen – eine erstaunliche Variabilität, die ihn in vielen Habitaten anpassungsfähig macht», sagte der Kuratoriumsvorsitzende, Thomas Schmitt, Direktor des Senckenberg Deutschen Entomologischen Instituts in Müncheberg (Brandenburg). «Aufgrund ihrer hohen ökologischen Ansprüche sind grössere Populationen des Warzenbeissers aber nur dann anzutreffen, wenn ausreichend grosse Flächen für die Insekten zur Verfügung stehen.»
Der Warzenbeisser sei in ganz Europa und Asien verbreitet. Dennoch führt der Wandel in der Landschaft zu einem Rückgang. «Die intensivere Landwirtschaft, Drainage und Aufforstung zerstören seine Lebensräume», erklärte Schirmherr Martin Husemann, Direktor am Naturkundemuseum Karlsruhe. Besonders problematisch sei die Isolierung kleiner Populationen – genetischer Austausch werde erschwert, wenn natürliche Korridore fehlten.
Insekt erhielt Namen aufgrund eines alten Volksglaubens
Seinen ungewöhnlichen Namen verdanke der Warzenbeisser einem alten Volksglauben: So sei man überzeugt gewesen, dass der kräftige Biss und der «scharfe Saft» des Insekts Warzen heilen könnten. «Ob diese Kur wirklich wirksam war, ist bis heute nicht geklärt – schmerzhaft war sie aber in jedem Fall», sagte Schmitt.
Der Warzenbeisser sei ein «Botschafter für gefährdete Lebensraumtypen», heiss es. «Nur durch naturschutzorientierte Pflege, die Vernetzung von Flächen und eine nachhaltige Bewirtschaftung kann das Fortbestehen dieser Art gesichert werden», sagte Schmitt. Das Insekt des Jahres wird seit 1999 gekürt.
Mehr Videos zum Thema
Neues Rieseninsekt in Australien entdeckt
STORY: Bei diesem Stabinsekt handelt es sich offenbar um eine neue Art. Wissenschaftler haben das Tier in den Baumkronen eines abgelegenen Regenwaldes in Australien entdeckt. Mit wissenschaftlichem Namen «Acrophylla alta» besitzt Flügel, wiegt etwa 44 Gramm und ist 40 Zentimeter lang. Damit ist es nach Meinung der Experten das schwerste Insekt, das bisher in Australien entdeckt wurde. Zwei Exemplare wurden dem Museum des Bundesstaates Queensland übergeben. Sie sollen nun weiter wissenschaftlich untersucht werden.