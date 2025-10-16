Schauspielerin und Comedy-Star Anke Engelke spielt in der Webserie die Zugchefin Tina. Deutsche Bahn AG / Tobias Schult

Verspätete und ausgefallene Züge sorgen bei Fahrgästen in Deutschland für jede Menge Frust. Um die Kunden bei der Stange zu halten, versucht es die Deutsche Bahn mit einer neuen Imagekampagne. Und die geht viral.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Die viel gescholtene Deutsche Bahn hat eine äusserst erfolgreiche Webserie gestartet.

In nur einer Woche wurden nach eigenen Angaben 50 Millionen Menschen mit der Kampagne erreicht.

In den kurzen Clips spielt TV-Star Anke Engelke in der Hauptrolle die ICE-Zugchefin Tina und bereitet den Alltag im DB-Fernverkehr humoristisch auf. Mehr anzeigen

Das Schienennetz marode, Pünktlichkeitswerte im Sinkflug und sehr viele frustrierte Fahrgäste: Die Bahn hat beim nördlichen Nachbarn ein echtes Imageproblem. Nun macht der Staatskonzern aus der Not eine Tugend und versucht es eben mit Humor.

Zentraler Teil der neuen Werbekampagne ist die Webserie «Boah Bahn! Wir sitzen alle im selben Zug.» Und die liess sich die Deutsche Bahn vermutlich einiges kosten, mit Comedy-Star Anke Engelke in der Hauptrolle und viel Präsenz auf Social Media. Das hat sich ausgezahlt: Für einmal wird in Deutschland nicht nur geschimpft über die Bahn, sondern auch gelacht.

Nach rund einer Woche schauten Millionen die Clips allein auf Youtube. «Das Feedback ist überwältigend. Sowohl Mitarbeitende als auch Kunden sind begeistert», sagt ein Sprecher der Deutschen Bahn zu T-Online. Man habe bislang rund 50 Millionen Menschen mit der Kampagne erreicht.

Praktikum bei der Bahn

In den nur wenigen Minuten langen Clips spielt Engelke, selbst überzeugte Bahnfahrerin, die ICE-Zugchefin Tina und bereitet den Alltag im Fernverkehr humoristisch auf. Sie verschüttet Kaffee, irritiert die Fahrgäste mit kuriosen Durchsagen und sorgt mit viel Selbstironie für jede Menge Lacher bei den Zuschauern.

«Mit Liebe zum Job, mit Humor und Teamgeist begleiten Tina und ihre Crew ihre Fahrgäste auf der Reise quer durch Deutschland, stellen sich allen Herausforderungen und halten trotz aller Widrigkeiten stets zusammen», beschreibt die Deutsche Bahn ihre Kampagne.

Bereits Monate vor dem Start liess Anke Engelke mit der Ankündigung aufhorchen, sie mache ein Praktikum bei der Deutschen Bahn. In der Radio-Bremen-Talkshow «3nach9» sagte sie: «Ich gehe durch den Zug und frage, ob jemand noch etwas trinken möchte».

Dass mehr dahintersteckte, ist mit «Boah Bahn!» nun zu sehen – auf allen Kanälen.

