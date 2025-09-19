Zugausfälle kommen bei der Deutschen Bahn oft vor. Offenbar zieht die DB auch Züge aus dem Verkehr, um in der Pünktlichkeits-Statistik besser dazustehen (Archivbild). KEYSTONE

Die Deutsche Bahn lässt Züge ausfallen, um ihre Verspätungs-Statistik zu frisieren. Dies zeigen Recherchen des «Spiegel». Züge mit grossem Rückstand aus dem Verkehr zu ziehen, könne betrieblich sinnvoll sein, hält die DB dagegen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Interne Dokumente zeigen laut «Spiegel», dass die Deutsche Bahn absichtlich verspätete Züge streicht, um ihre Pünktlichkeitsstatistik zu verbessern.

Ausgefallene Züge werden nicht in der offiziellen Statistik berücksichtigt. Zudem fahren gestrichene Züge manchmal leer weiter, während Passagiere auf die nächste Verbindung warten.

Die Bahn rechtfertigt dies mit betrieblichen Gründen, verweist auf die «Reisenden-Pünktlichkeit» und weist die Formulierung «zur Verbesserung der Statistik» zurück. Mehr anzeigen

Die Deutsche Bahn hat einen schlechten Ruf, gilt als chronisch unzuverlässig, Verspätungen und Zug-Ausfälle gehören quasi zum täglichen Betrieb. Jetzt zeigen interne Dokumente, dass sie nicht nur regelmässig grosse Verspätungen einfährt, sondern sogar absichtlich und ohne Not Züge ausfallen lässt. So versucht sie ihre Leistungs-Statistik zu verbessern. Dies hat eine Recherche des «Spiegel» ergeben.

«Zug fällt zur Verbesserung der Statistik aus.» Dieser Hinweis finde sich in der internen Kommunikation der DB immer wieder, so der Bericht des deutschen Magazins.

Gemeint ist die Pünktlichkeits-Statistik der Deutschen Bahn, ein Leistungsausweis, den die Manager des Unternehmens in Echtzeit konsultieren können und oft an Medienkonferenzen präsentieren. Der «Spiegel» hat nach eigener Angabe Zugriff auf ein Dashboard, auf dem diese Statistik zu sehen ist.

Die Öffentlichkeit kann die Pünktlichkeits-Statistik auf der DB-Website einsehen. Im Transparenz-Hinweis fehlt der Hinweis, dass ausgefallene Züge nicht mitgezählt werden.

Züge fahren leer – hunderte Kilometer

Als pünktlich gilt ein Zug, der mit weniger als sechs Minuten Verspätung verkehrt. Der Trick der Bahn: Züge, die ausfallen, werden nicht mitgezählt. Andersrum erklärt, der Anteil der pünktlichen Züge steigt, wenn verspätete aus dem Verkehr gezogen werden.

Für die Passagiere bedeutet das hingegen oft noch mehr Verzögerung, denn sie müssen auf einen anderen Zug warten.

Oft komme es zudem vor, dass der aus dem Tages-Fahrplan gestrichene Zug, danach hunderte Kilometer leer durch Deutschland fahre, um an einem anderen Ort eingesetzt werden können. Dabei könnte er ebenso gut, Passagiere mitnehmen. Doch dann würde er als – möglicherweise stark – verspätete Verbindung die Pünktlichkeits-Statistik belasten.

DB: «Zug-Ausfälle können betrieblich sinnvoll sein»

Die Deutsche Bahn erklärt, es könne sinnvoll sein, einen Zug mit grossem Rückstand auf den Fahrplan aus dem Verkehr zu ziehen, weil die Reisenden dann auf eine pünktlich verkehrende Verbindung umsteigen könnten.

Zudem könne eine stark verspätete Komposition weitere Verzögerungen bei anderen Verbindungen verursachen. Es gehe nicht bloss darum, die Verspätung eines einzelnen Zuges zu minimieren, sondern jene weiterer Züge, die von diesem betroffen sind. Deshalb könne betrieblich sinnvoll sein, einen verspäteten Zug ausfallen zu lassen, hält die Medienstelle der Deutschen Bahn fest.

Da stellt sich dann die Frage, wieso diese Züge nicht in die Statistik einfliessen. Eine Antwort darauf gibt es vom deutschen Bahnbetreiber nicht.

DB-Mitarbeiter «kontaktiert»

Die DB verweist auf eine weitere Leistungsbilanz: Wichtiger für die Passagier*innen der Deutschen Bahn sei die Bilanz der «Reisenden-Pünktlichkeit». Diese misst den Anteil der Bahnkund*innen, die mit weniger als 15 Minuten Verspätung an ihrem Reiseziel eintreffen. In diesen Wert fliessen Zugausfälle ein, sofern diese zu einer Verzögerung von mindestens 15 Minuten führen.

66,7 Prozent beträgt dieser Anteil im August 2025. Eine*r von drei Reisenden kommt also mindestens eine Viertelstunde später an, als der Fahrplan versprochen hat.

Zuletzt erklärt die Medienstelle der DB dem «Spiegel», die Formulierung in internen Nachrichten, dass ein Zug «zur Verbesserung der Statistik» ausfalle, sei nicht korrekt. Mit einem betroffenen Mitarbeiter sei bereits Kontakt aufgenommen worden.