Deutsche filmen den fatalen Ferrari-Crash von Sardinien

Nachdem ein Schweizer Ehepaar auf Sardinien tödlich verunfallt ist, bringt nun ein Video ans Licht, was passiert ist: Mehrere Sportwagen rasen auf einer stark befahrenen Strasse und provozieren den tödlichen Crash.

Am 2. Oktober sterben zwei Schweizer auf der Staatsstrasse 195 auf Sardinien.

Sie nahmen an einer exklusiven Sportwagen-Rundreise teil.

Ein Dashcam-Video deutscher Touristen zeigt nun, wie sich der Unfall zugetragen hat. Mehr anzeigen

Die «Sardinia Supercar Experience» ist ein Vergnügen für Gutbetuchte: Wer zwischen 12'000 und 14'500 Euro bezahlt, kann mit einem schnellen Edel-Sportwagen Sardinien erkunden.

Die Tour dauert sechs Tage: Die Unkosten für fünf Übernachtungen im Luxushotel und Verpflegung sind im Preis inbegriffen. Vier Tage verbringen die Teilnehmenden auf der Strasse um reissen dabei mehr als 1000 Kilometer ab: Die Rundreise beginnt in Port Cervo.

Der Spass hat aber auch eine Kehrseite: Mitunter sitzen Lenker*innen am Steuer, die mit den hoch gezüchteten Boliden keine Erfahrung haben. Hinzu kommt, dass Sardiniens Strassen durch bergiges Gelände führen – jede Menge Kurven inklusive.

Ob Markus K. oder seine Frau Melissa Erfahrung mit schnellen Autos haben, ist nicht überliefert, doch Fakt ist, dass ihre Sardinien-Ferien tödlich enden: Am 2. Oktober sterben die beiden auf der Staatsstrasse 195 nahe San Giovanni Suergiu.

«Hast du Super-Beweismaterial»

Ein Video von deutschen Touristen zeigt nun genau, wie sich der Unfall abgespielt hat. Die Deutschen werden von einem blauen Lamborghini Huracan Spyder überholt, in dem ein indisches Paar sitzt. Er weicht einem entgegenkommenden Töff aus, bevor er wieder auf die Gegenfahrbahn ziehen will, um ein Wohnmobil zu überholen.

Doch in diesem Moment kommt von hinten ein roter Ferrari herangebraust. Für einen kurzen Moment drängen sich der Ferrari, der Lamborghini und der Campingwagen gleichzeitig auf der Strasse, dann zieht der Ferrari nach rechts – und alle drei Fahrzeuge verkeilen und überschlagen sich.

«Leck mich am A****», ruft die deutsche Touristin im Wagen dahinter aus. «Vollidiot» stimmt ihr Mann ob des riskanten Überholmanövers ein. Sie fahren an die Seite. «Hast gefilmt, ne?», fragt die Frau. Ja, die Dashcam läuft. «Hast du Super-Beweismaterial», stellt sie fest.

Was die Deutschen noch nicht wissen: Der Ferrari geht in Flammen auf und der 67-Jährige und seine 63-jährige Frau sterben in den Flammen. Auch der Notarzt aus dem herbeigerufenen Rettungshelikopter kann nichts mehr für die Schweizer tun. Die Inder wie auch die Reisenden aus Südtirol, die im Wohnmobil sassen, kommen mit leichten Verletzungen davon.