Tierheim erstattet Anzeige Deutsche Influencerin setzte Kaninchen im Wald aus

Noemi Hüsser

10.12.2025

Eines der ausgesetzten Kaninchen, nachdem es vom Tierheim aufgenommen wurde.
Eines der ausgesetzten Kaninchen, nachdem es vom Tierheim aufgenommen wurde.
Screenshot Instagram

Weil sie sich überfordert fühlte, setzte die Influencerin Alicia Vosgrau ihre Kaninchen im Wald aus. Nun fordern Tierschützer ein Tierhalteverbot und rechtliche Schritte.

Noemi Hüsser

10.12.2025, 16:26

10.12.2025, 16:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die deutsche Influencerin Alicia Vosgrau setzte im August vier Kaninchen im Wald aus.
  • Vosgrau gestand die Tat auf Instagram und begründete sie mit Überforderung.
  • Tierschützer*innen reagierten mit scharfer Kritik und fordern ein Tierhalteverbot.
Mehr anzeigen

Die deutsche Influencerin Alicia Vosgrau hat im August vier Kaninchen in einem Wald ausgesetzt, weil sie sich mit der Betreuung überfordert fühlte. Das berichten mehrere deutsche Medien übereinstimmend.

Passanten haben die Kaninchen demnach gefunden und ein Tierheim benachrichtigt. Drei Tiere konnten dort aufgenommen werden, eins starb im Wald. Im Tierheim habe man nach der Besitzerin gesucht – und weil Vosgrau die Kaninchen regelmässig in ihren Beiträgen zeigte, konnten Mitarbeitende des Tierheims sie identifizieren.

In einer inzwischen nicht mehr sichtbaren Instagram-Story räumte Vosgrau ein, die Tiere ausgesetzt zu haben. Sie und ihr Mann seien im Familienalltag überlastet gewesen: Zwei Kaninchen seien zuvor gestorben, der neugeborene Säugling habe sie nachts kaum schlafen lassen, ihr Mann leide unter Burnout. «Wir befanden uns in einem Ausnahmezustand», schrieb Vosgrau, die auf TikTok und Instagram mehrere Hunderttausend Follower hat.

«Wir kamen auf den unglaublich dummen Gedanken, die verbleibenden vier Kaninchen in einem Waldstück freizusetzen, in der damaligen Überzeugung, dass es ihnen dort gut gehen würde», heisst es weiter. Es sei eine Entscheidung, die sie «zutiefst bereue».

Auf Social Media hagelte es Kritik. Auch Influencerin Laura Maria Rypa meldete sich und schrieb, das Aussetzen der Tiere sei «keine unbewusste Kurzschlussreaktion» und fragt, warum kein neues Zuhause gesucht wurde.

Hat sie die Tiere ausgesetzt?. Anna Delvey posiert mit Kaninchen – dann werden sie in einem Park entdeckt

Hat sie die Tiere ausgesetzt?Anna Delvey posiert mit Kaninchen – dann werden sie in einem Park entdeckt

Die Tierschutzorganisation Peta fordert nun Konsequenzen: «Das Aussetzen eines Tieres ist eine Straftat, und im Fall der Influencerfamilie müssen dringend rechtliche Schritte folgen», teilte sie mit. Die Organisation verlangt ein Tierhalteverbot.

Das Tierheim hat nach eigenen Angaben Anzeige erstattet und fordert zudem, dass Vosgrau die entstandenen Kosten «im vierstelligen Eurobereich» übernimmt.

Laut mehreren deutschen Medien haben inzwischen auch einige Werbepartner die Zusammenarbeit mit Vosgrau beendet.

