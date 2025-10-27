  1. Privatkunden
Ausserorts geblitzt Deutsche Star-Influencerin witzelt über Höhe von Bündner Busse

Carlotta Henggeler

27.10.2025

Die deutsche Star-Influencerin Emma Svenningson wurde in Graubünden mit 93 statt 80 km/h geblitzt. Für sie war es das erste Mal – und das ausgerechnet in der Schweiz. Auf Instagram nimmt sie es mit Humor: «Nicht mal ein hottes Blitzfoto gab es.»

Carlotta Henggeler

27.10.2025, 11:18

27.10.2025, 11:23

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die deutsche Influencerin Emma Svenningson wurde in Graubünden mit 93 statt erlaubten 80 km/h geblitzt – ihr erster Tempoverstoss überhaupt.
  • Auf Instagram zeigt sie sich überrascht über das Schweizer Bussgeld von 97 Franken und nimmt den Vorfall mit Humor.
  • Trotz des Ärgers scherzt sie, dass es nicht einmal ein «heisses Blitzfoto» als Andenken gab.
Mehr anzeigen

Normalerweise beglückt die deutsche Star-Influencerin Emma Svenningson ihre Fans mit feinen Mitternachtssnacks. Damit hat sie sich erfolgreich eine Fan-Community aufgebaut. 

Doch in ihrem neusten Post geht es weniger um kulinarische Genüsse – sie muss ihren Frust loswerden. Denn sie wurde im Kanton Graubünden beim zu schnell fahren geblitzt: 93 statt 80 Km/h. 

«Ich wurde das allererste Mal in meinem Leben geblitzt», erzählt Svenningson auf Instagram und doppelt nach: «Und das ausgerechnet in der Schweiz!».

«Spendenaufruf war Spass». Deutsche TikTokerin wendet im Gotthard – und entschuldigt sich

«Spendenaufruf war Spass»Deutsche TikTokerin wendet im Gotthard – und entschuldigt sich

Daraufhin lässt sie von ihrer Familie schätzen, was es kosten könnte. Die Schweiz ist bekannt für hohe Geldbussen im Strassenverkehr.

«120 Franken», schätzt ihre Familie aus dem Off. 

Nicht ganz: Emma Svenningson verrät die Höhe der Busse: 105 Euro, entspricht 97 Franken. 

«Und nicht einmal ein heisses Blitzfoto ist dabei», meint die Influencerin keck. Die Busse bezahlt die Mutter der Münchnerin. 

Picknick-Eier: TikTokerin entdeckt farbige Eier in der Schweiz

Picknick-Eier: TikTokerin entdeckt farbige Eier in der Schweiz

In der Schweiz kennt man sie schon lange: bunte, hartgekochte Eier im Supermarkt. Doch für viele im Ausland ist das neu – und sorgt für Staunen. Aktuell dank einer spanischen TikTokerin, dank der ganz Spanien nun Schweizer Picknick-Eier kennt.

03.04.2025

