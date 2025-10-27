Deutsche Star-Influencerin witzelt über Höhe von Bündner Busse

Die deutsche Star-Influencerin Emma Svenningson wurde in Graubünden mit 93 statt 80 km/h geblitzt. Für sie war es das erste Mal – und das ausgerechnet in der Schweiz. Auf Instagram nimmt sie es mit Humor: «Nicht mal ein hottes Blitzfoto gab es.»

Normalerweise beglückt die deutsche Star-Influencerin Emma Svenningson ihre Fans mit feinen Mitternachtssnacks. Damit hat sie sich erfolgreich eine Fan-Community aufgebaut.

Doch in ihrem neusten Post geht es weniger um kulinarische Genüsse – sie muss ihren Frust loswerden. Denn sie wurde im Kanton Graubünden beim zu schnell fahren geblitzt: 93 statt 80 Km/h.

«Ich wurde das allererste Mal in meinem Leben geblitzt», erzählt Svenningson auf Instagram und doppelt nach: «Und das ausgerechnet in der Schweiz!».

Daraufhin lässt sie von ihrer Familie schätzen, was es kosten könnte. Die Schweiz ist bekannt für hohe Geldbussen im Strassenverkehr.

«120 Franken», schätzt ihre Familie aus dem Off.

Nicht ganz: Emma Svenningson verrät die Höhe der Busse: 105 Euro, entspricht 97 Franken.

«Und nicht einmal ein heisses Blitzfoto ist dabei», meint die Influencerin keck. Die Busse bezahlt die Mutter der Münchnerin.

