Deutsche Touristen prügeln Taxifahrer (71) spitalreif

Eine deutsche Touristengruppe verprügelt auf Mallorca einen Taxifahrer wegen eines falschen Verdachts. Der 71-Jährige muss ins Spital. Bei den Angreifern könnte es sich um Polizisten handeln.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Weil er ein Handy gestohlen haben soll, hat eine deutsche Touristengruppe auf einen Taxifahrer auf Mallorca eingeschlagen und -getreten.

Bei den Angreifern handelt es sich mutmasslich um Polizisten.

Das verschwundene Handy ist in der Zwischenzeit wieder aufgetaucht. Mehr anzeigen

In der Nacht von Montag auf Dienstag hat ein Taxifahrer auf Mallorca drei deutsche Touristen zu deren Hotel gefahren. Zwei der Gruppe seien «stockbesoffen» gewesen, erzählt der 71-jährige Fahrer der «Mallorca Zeitung».

Am Zielort habe plötzlich das Handy eines der Fahrgäste gefehlt. «Wir stellten das Taxi auf den Kopf und suchten nach dem Handy. Da müssen wahnsinnig wichtige Informationen drauf gewesen sein, wenn die so einen Terz darum gemacht haben», so der Fahrer.

Die Deutschen hätten ihn daraufhin verdächtigt, das Handy geklaut zu haben und ihn aufgefordert, die Polizei zu rufen. Als Letztere nicht auftauchte, hätten sie angefangen, den Fahrer zu treten und zu schlagen. «Ich habe gefleht, dass sie aufhören, aber es brachte nichts», wird der 71-Jährige zitiert.

«Wir sind die Polizei»

Das Opfer habe den Angreifern gesagt, die Polizei komme bald. Diese entgegneten: «Wir sind die Polizei.» Ihre Ausweise hätten sie ihm «unter die Nase gehalten».

Gemäss Informationen der Bild handelt sich bei den mutmasslichen Tätern tatsächlich um Polizisten aus der Stadt Essen in Nordrhein-Westfalen.

Im Anschluss hätten sie ihn ins Auto gesperrt und mutmasslich geplant, die Bremse zu lösen und den Wagen einen Abhang hinunterrollen zu lassen, «um einen Unfall zu inszenieren». Gerade noch rechtzeitig sei die Guardia Civil aber doch noch eingetroffen. «Sie haben mir das Leben gerettet», sagt der Fahrer zur Zeitung.

Indem er ihm und den Polizisten Geld angeboten hat, habe einer der Deutschen die Situation noch entschärfen wollen. Der Taxifahrer will aber juristische Gerechtigkeit: «Ich sagte ihm, er solle sich seine Scheine sonst wohin stecken.»

Verschwundenes Handy taucht auf

Der 71-Jährige liegt im Spital. Sein linker Arm ist genauso gebrochen wie zwei seiner Rippen. Er hat ein blaues Auge und einen grossen blauen Fleck am Bein. «Ich dachte, sie würden mich umbringen», sagt er der «Mallorca Zeitung».

Mit Deutschen auf Mallorca habe er bis zu dem Vorfall nie ein Problem gehabt. «Jetzt will ich sie nicht mal mehr am Strand liegen sehen.»

Gemäss dem Sohn des Mallorquiners seien die Angreifer einem Untersuchungsrichter vorgeführt, allerdings ohne Kaution oder sonstige Auflagen wieder entlassen worden. Vermutlich seien sie bereits wieder in Deutschland. Und das vermeintlich gestohlene Handy sollen sie gemäss Polizei in der Tasche eines Freundes gefunden haben.

