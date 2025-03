Erdbeben und Vulkanausbrüche // «Wir müssen keine Angst in der Schweiz haben»

In Island brechen Vulkane aus, in Syrien bebt die Erde – vermehren sich diese Naturphänomene? Vulkanologin Zoe Moser klärt im Video über deren Entwicklung auf und sagt, welche Auswirkung ein Ausbruch der Phlegräischen Felder in Italien haben würde.

29.02.2024