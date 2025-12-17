  1. Privatkunden
Hohe Kosten Deutsche wollen in den Winterferien in der Schweiz weniger ausgeben

SDA

17.12.2025 - 06:05

Eine Umfrage deutet darauf, dass verunsicherte Verbraucherinnen und Verbraucher aus Deutschland in den Winterferien sparen. (Archivbild)
Eine Umfrage deutet darauf, dass verunsicherte Verbraucherinnen und Verbraucher aus Deutschland in den Winterferien sparen. (Archivbild)
Bild: Keystone/Valentin Flauraud

Die deutsche Wirtschaft ist in der Dauerkrise. Eine Umfrage deutet darauf, dass verunsicherte Verbraucher auch an den Winterferien sparen. Schweizer Tourismusdestinationen könnten die Zurückhaltung spüren. 

Keystone-SDA

17.12.2025, 06:05

17.12.2025, 06:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wirtschaftskrise und hohe Kosten wirken sich auf die Pläne der Deutschen für den Winter aus.
  • Schweizer Tourismusdestinationen könnten die Zurückhaltung spüren.
  • Jeweils fünfzehn Prozent der befragten Deutschen wollen in der kalten Jahreszeit entweder Ferienpläne oder Freizeitaktivitäten einschränken, wie eine neue Umfrage zeigt.
  • Viele Freizeit-Wintersportler haben den Eindruck, dass der Skipass zum Luxusartikel geworden sei.
Mehr anzeigen

Wirtschaftskrise und hohe Kosten wirken sich auf die Pläne der Deutschen für den Winter aus. Schweizer Tourismusdestinationen könnten die Zurückhaltung spüren.

Jeweils fünfzehn Prozent der befragten Deutschen wollen in der kalten Jahreszeit entweder Ferienpläne oder Freizeitaktivitäten einschränken, wie das Umfrageinstitut Yougov in einer Umfrage für die Deutsche Presse-Agentur ermittelte. Ein knappes Viertel will die Ausgaben für die Gastronomie reduzieren. An den Freizeitausgaben im Winter nicht sparen will demnach eine knappe Mehrheit von 51 Prozent.

Die winterliche Hauptsaison in den Alpen beginnt an diesem vorweihnachtlichen Wochenende. Yougov befragte vom 8. bis 10. Dezember 2101 Erwachsene, die Erhebung war repräsentativ. Deutlich wird, dass der Winter im Vergleich zur Hauptreisezeit im Sommer für eine grosse Mehrheit ohnehin weniger bedeutend ist: 16 Prozent haben Winterferien geplant, zwei Prozent wussten es nicht, 81 Prozent antworteten mit «nein».

Konsumflaute in Deutschland kann Alpintourismus bremsen

Sparen die Deutschen, kann das auch die Nachbarländer erheblich in Mitleidenschaft ziehen: Gäste aus der Bundesrepublik – unter denen Bayern und Baden-Württemberger stark vertreten sind – stellen sowohl in der Schweiz als auch in Österreich die grösste Gruppe der Wintertouristen.

Schweizer Winterzauber. Die 12 schönsten Wanderungen durch den Schnee

Schweizer WinterzauberDie 12 schönsten Wanderungen durch den Schnee

In Österreich kam laut amtlicher Statistik in der vergangenen Wintersaison fast die Hälfte der Hotelgäste aus Deutschland, in der Schweiz immerhin noch gut zwölf Prozent. Die alpinen Winterferiengebiete gehen in allen drei Ländern dennoch optimistisch in die Saison. Im vergangenen Jahr stiegen die Gästezahlen.

Auffällig: Die Schweiz als teuerstes Ferienziel verbuchte im Winter 2024/25 mit knapp einer halben Million zusätzlicher Übernachtungen – ein Plus von 2,8 Prozent – sogar einen neuen Rekord von 18,5 Millionen Logiernächten. Ein noch weitaus wichtigerer Wirtschaftsfaktor ist der Wintertourismus in Österreich mit 72 Millionen Übernachtungen in der vergangenen Saison, ein Anstieg um 1,6 Prozent. Erleben können das deutsche Gäste buchstäblich am eigenen Leib: Wer an einem winterlichen Ferienwochenende mit dem Auto nach Österreich fährt, steht grundsätzlich im Stau, in der Schweiz läuft der Verkehr üblicherweise entspannter.

Gäste geben weniger aus

Aller negativen Umstände und schneearmen Winter zum Trotz aber kann von einem Niedergang des alpinen Wintertourismus bislang keine Rede sein. Der Schweizer Rekord zeigt, dass Preise allein nicht der ausschlaggebende Faktor sind.

«Die wackelige Konjunkturlage und die höheren Preise dämpfen die Nachfrage, aber sie halten nur wenige davon ab, zu reisen», sagt der Ökonom Oliver Fritz vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsforschung (Wifo) in Wien. «Allerdings sind die Gäste weniger ausgabenfreudig, sie verreisen also vielleicht etwas kürzer, wählen günstigere Unterkünfte und verzichten auf das Mittagessen in der Skihütte.»

Skipass-Kauf verursacht Schmerzen

Viele Freizeit-Wintersportler haben den Eindruck, dass der Skipass zum Luxusartikel geworden sei. In Österreichs grösster und ältester Skiregion am Arlberg kostet ein Tagesticket in der Hauptsaison 81.50 Euro, in Arosa-Lenzerheide in der Schweiz 77 Franken und in Garmisch-Partenkirchen 69 Euro.

Interview. Thomas Widmer: «Ich will nicht mit Greta Thunberg wandern»

InterviewThomas Widmer: «Ich will nicht mit Greta Thunberg wandern»

Bayerns alpine Skiregionen zeichnen sich dadurch aus, dass sie etwas günstiger sind als die grosse Konkurrenz in Tirol, Salzburg und Vorarlberg, aber dafür auch sehr viel kleiner. Am Arlberg haben die Gäste die Auswahl unter 300 Pistenkilometern, in Garmisch sind es lediglich 60. In den meisten bayerischen Skigebieten dominieren aber ohnehin die Tagesgäste.

Der Preisanstieg von Hotellerie und Gastronomie hat in Deutschland und Österreich in den vergangenen Jahren die allgemeine Teuerung noch übertroffen. Zudem sind die Realeinkommen in Deutschland von 2019 bis 2024 gesunken, wie den Zahlen des Statistischen Bundesamts zu entnehmen ist.

In der längerfristigen Betrachtung jedoch ist das Skifahren möglicherweise gar nicht so viel teurer geworden, zumindest für die Österreicher. So verglichen die Wiener Wirtschaftsforscher im vergangenen Jahr die Entwicklung von Realeinkommen und Skiferienkosten. «Der Vergleich legt nahe, dass zumindest für Herr und Frau Österreicher der Skiurlaub heutzutage sogar eher leistbar ist als noch vor 20 Jahren», sagt Ökonom Fritz.

Mehr Videos aus dem Ressort

Klimakrise bedroht Schweizer Skiorte: «Wir brauchen mehr Kanonen» – «Man muss die Wintersaison neu denken»

Klimakrise bedroht Schweizer Skiorte: «Wir brauchen mehr Kanonen» – «Man muss die Wintersaison neu denken»

In San Bernardino entsteht ein neues Ski-Resort, derweil nur 20 Kilometer entfernt in Splügen das Skigebiet wegen Schneemangel geschlossen ist. Im Angesicht des Klimawandels drängt sich die Frage auf: Wie weiter mit dem Wintersport in der Schweiz?

09.01.2023

