«Make cake not war» Deutscher Bäcker verkauft jetzt «Grönländer» statt «Amerikaner»

Philipp Fischer

20.2.2026

Jannik Harms hat «Amerikaner» kurzerand in «Grönländer» umbenannt.
Jannik Harms hat «Amerikaner» kurzerand in «Grönländer» umbenannt.
Bild: Philipp Schulze/dpa

Die Umbenennung des runden Gebäcks von «Amerikanern» zu «Grönländern» ist für eine deutsche Bäckerei ein politisches Statement mit Augenzwinkern. Die Kunden finden es cool.

,

DPA, Redaktion blue News

20.02.2026, 22:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Bäcker aus Lüneburg hat sich die von US-Präsident Donald Trump angeheizte Debatte um Grönland auf seine ganz eigene Weise zunutze gemacht.
  • In den Auslagen der Bäckerei-Filialen Harms liegen in diesem Jahr «Grönländer» statt «Amerikaner».
  • Die Aktion trage zur Solidarität mit Dänemark und Europa bei, meint der Lüneburger Bäcker.
Mehr anzeigen

Jedes Frühjahr kommt das runde Gebäck mit dem Zuckerguss in die Auslagen der Bäckerei-Filialen Harms, in diesem Jahr schien der Name einfach nicht mehr zu passen. So benannte die Bäckerei in Lüneburg ihre «Amerikaner» kurzerhand in «Grönländer» um.

«Wir verstehen das als tolle Werbung für das Handwerk und wollten die Chance nutzen», erzählt Jannik Harms, Geschäftsführer der De Heidbäcker GmbH. Vor dem Geschäft in der Hansestadt ist ein Aufsteller platziert, der für das Zuckerstück wirbt - mit dem Zusatz «Make cake not war» (deutsch etwa: Mach Kuchen, keinen Krieg).

Auch wegen Billigteig aus dem Ausland. Bäckereien in der Schweiz haben sich halbiert – das Handwerk kämpft ums Überleben

Auch wegen Billigteig aus dem AuslandBäckereien in der Schweiz haben sich halbiert – das Handwerk kämpft ums Überleben

«Das finde ich richtig cool»

«Meine Oma hat immer gesagt, eine Bäckerei ist ein Ort des Lebens», erzählt Harms, der den Betrieb in der fünften Generation mit seiner Frau Lisa führt. «Und Politik spielt eine grosse Rolle im Leben.» Er will die Aktion mit einem Augenzwinkern verstehen. Wer am Tresen einen «Amerikaner» bestelle, bekomme den auch – nur auf dem Bon stehe eben «Grönländer».

Positive Resonanz über Lüneburg hinaus Von der deutschlandweiten Resonanz ist Harms überrascht: «Das freut uns natürlich und ist sehr positiv.» Gerade erreichte ihn eine Mail einer Frau aus Prag, die von der Idee im Netz erfuhr und ihre Anerkennung ausdrückte.

Auch bei den Kunden kommt die Umbenennung durchweg gut an. «Es ist originell», sagt Henning Willner bei einem Stück Kuchen. «Das sind Themen, die uns angehen.» Die Aktion trage zur Solidarität mit Dänemark und Europa bei, meint der Lüneburger. Eine Grundschullehrerin hat das Werbeschild auf dem Tresen gerade erst entdeckt: «Das finde ich richtig cool.»

Umbenennung sorgt für Absatzplus

Wie der «Amerikaner» zu seinem ursprünglichen Namen kam, ist nicht ganz geklärt. Eine Möglichkeit: Das hinzugefügte Backtriebmittel besteht hauptsächlich aus Ammoniumhydrogencarbonat - kurz Ami genannt. «Es heisst auch, dass die runde Form einem Soldatenhelm nachempfunden ist», meint Harms.

Ein paar Wochen soll das Gebäck in den Filialen noch verkauft werden, dann erst wieder im Herbst. Aber so lange nicht sicher ist, dass die USA und Präsident Donald Trump ihre Übernahme-Pläne von Grönland nicht aufgeben, will Harms bei dem neuen Namen bleiben. Zumal es den Absatz gesteigert hat.

Starköchin Meta Hiltebrand: «Ich verstehe nicht, warum ein veganes Gericht ein Braten sein soll»

Starköchin Meta Hiltebrand: «Ich verstehe nicht, warum ein veganes Gericht ein Braten sein soll»

Diese Frau fällt auf – mit ihren orangen Haaren, dem geschliffenen Mundwerk, aber noch viel mehr mit ihrem Talent: Meta Hiltebrand kann kochen. Mit 25 war sie die jüngste TV-Köchin Europas.

15.12.2023

Mehr zum Thema

Die neue Brot-Realität. 99-Rappen-Brote bringen Schweizer Bäcker an den Rand des Ruins

Die neue Brot-Realität99-Rappen-Brote bringen Schweizer Bäcker an den Rand des Ruins

Limmatbeck stellt Betrieb ein. Bäckerei-Kette macht dicht – 55 Mitarbeitende verlieren Job

Limmatbeck stellt Betrieb einBäckerei-Kette macht dicht – 55 Mitarbeitende verlieren Job

Aus nach 134 Jahren in Küttigen AG. Bäckerei schliesst, obwohl Nachfolger in den Startlöchern stehen

Aus nach 134 Jahren in Küttigen AGBäckerei schliesst, obwohl Nachfolger in den Startlöchern stehen

