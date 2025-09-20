Deutscher Extremsportler paddelt über den Atlantik

Der Extremsportler und Klimaaktivist Michael Walther auf seinem Stand-up-Paddle-Board auf der Aussenalster in Hamburg während der Vorstellung des Projekts Anfang August. DPA/Marcus Brandt/Keystone

Der deutsche Extremsportler Michael Walther ist zu seiner Atlantiküberquerung auf einem Stand-Up-Paddleboard gestartet. Angst macht ihm dabei nicht der Ozean – sondern die Einsamkeit.

Redaktion blue News Oliver Kohlmaier

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Extremsportler Michael Walther ist von Portugal aus zu seiner Atlantiküberquerung aufgebrochen.

Er will die 6000 Kilometer allein und ohne Hilfe auf seinem Stand-Up-Paddleboard zurücklegen.

An Bord hat er unter anderem Astronautennahrung für drei Monate, Solarzellen sowie ein Satellitentelefon. Mehr anzeigen

Der Klimaaktivist und Extremsportler Michael Walther will mit seinem Stand-up-Paddleboard den Atlantik überqueren.

Der 46-Jährige Deutsche startete am Freitagabend von Portugals Küste aus zu der Solotour, die ihn nach Französisch-Guayana führen soll. Dort will er in rund drei Monaten wieder Land betreten.

«Bin nicht lebensmüde»

«Ich bin nicht lebensmüde oder irre und möchte gerne gesund wieder nach Hause kommen», sagte Walther vor der Abreise dem deutschen TV-Sender NDR. Gelingt die Solotour, wäre Walther der erste Europäer, der eine Überquerung ohne Motor schafft.

Gut vorbereitet ist er allemal. Zuvor paddelte er bereits vor Grönland. Später ging es entlang der Nordseeküste Schleswig-Holsteins, schliesslich von Basel in seine neue Heimat Kiel.

All diese Touren unternahm er mit einem gewöhnlichen Stand-up-Paddleboard (SUP). Für die Atlantiküberquerung reicht ein solches jedoch nicht mehr aus. Dafür hat Walther ein ehemaliges Offshore-Ruderboot für das Paddeln ertüchtigt.

Es ist nun schmaler und leichter und verfügt über eine kleine Schlafkabine. Ausserdem kann es neben dem Extremsportler auch noch Astronautennahrung für drei Monate aufnehmen. Hinzu kommen Ersatzpaddel, eine Wasseraufbereitungsanlage sowie Satellitentelefon und andere technische Geräte. Die Stromversorgung wird durch Solarzellen und zwei verbaute Batterien gesichert.

«Grösste Herausforderung ist sicherlich die mentale»

All das soll ihm jetzt das Überleben sichern. Doch Walthers grösste Angst sind nicht Hunger oder aber aufkommende Stürme. «Die grösste Herausforderung ist sicherlich die mentale», sagt der Extremsportler: «Drei Monate nichts als Atlantik vor sich, das ist schon die härteste Übung».

Etwa 14 bis 16 Stunden will Walther pro Tag paddeln, dabei rund 5000 Kalorien verbrauchen.

Mit der Atlantiküberquerung will Walther nicht etwa Rekorde brechen, wie er sagt, sondern ein Zeichen im Kampf gegen die Erderwärmung setzen. «Es steht ein bisschen sinnbildlich dafür, dass wir auch viele kleine Schritte unternehmen müssen, um irgendwann in eine nachhaltige Zukunft zu kommen. Und ich mache halt viele kleine Paddelschläge, um das ferne Ziel dann irgendwann zu erreichen.»