Deutscher stürzt von Sessellift 70 Meter in den Tod

  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Ehefrau in Anlage eingeklemmt Deutscher stürzt von Sessellift 70 Meter in den Tod

SDA

21.12.2025 - 17:53

Vor den Augen seiner Frau stürzte in Montenegro ein Deutscher vom Sessellift. (Symbolbild)
Vor den Augen seiner Frau stürzte in Montenegro ein Deutscher vom Sessellift. (Symbolbild)
KEYSTONE/Samuel Golay

Ein deutscher Tourist ist bei einem Unfall mit einem Sessellift im Norden Montenegros tödlich verunglückt. Seine Ehefrau erlitt bei dem Vorfall am Samstag Verletzungen.

Keystone-SDA

21.12.2025, 17:53

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein deutscher Urlauber kam bei einem Sessellift-Unfall im Norden Montenegros ums Leben.
  • Seine Ehefrau wurde verletzt und von Rettungskräften geborgen.
  • Die Unfallursache ist noch unklar, die Staatsanwaltschaft ermittelt.
Mehr anzeigen

Ein deutscher Urlauber ist beim Absturz aus einem Sessellift im Norden von Montenegro ums Leben gekommen. Die Ehefrau des Opfers sei bei dem Vorfall, der sich am Samstag ereignete, verletzt worden. Das bestätigte der Bürgermeister der Gemeinde Zabljak, Rados Zugic, im montenegrinischen Fernsehen.

Das Ehepaar hatte den Sessellift im Skizentrum Savin Kuk nahe Zabljak im montenegrinischen Durmitor-Gebirge benutzt, als es zu dem Unglück kam. Medienberichten zufolge waren aus bisher ungeklärten Gründen zwei Doppelsessel des Lifts ineinander gerutscht.

Der 34-jährige Deutsche sei infolgedessen 70 Meter in die Tiefe gestürzt, berichtete die Webseite der Tageszeitung «Pobjeda» unter Berufung auf eigene Quellen. Seine 30-jährige Frau sei in der Anlage eingeklemmt geblieben und von Rettungskräften mit Verletzungen geborgen worden.

Urlauber sassen stundenlang in der Kälte fest

Die ermittelnde Staatsanwältin verfügte unmittelbar nach dem Unfall ein Anhalten der Sessellift-Anlage. Mindestens drei weitere Urlauber sassen mehrere Stunden lang auf ihren Sesseln fest. Rettungskräfte brachten sie schliesslich in Sicherheit.

Über die möglichen Ursachen des Unglücks verlautete am Sonntag nichts. Die Staatsanwaltschaft würde umfassend ermitteln, hiess es. Bürgermeister Zugic sagte: «Wir bestehen auf einer umfassenden und transparenten Untersuchung, um die Verantwortlichen festzustellen.» Die Gemeinde Zabljak lebe vom Fremdenverkehr, und die Sicherheit der Gäste sei dafür unabdingbar.

Meistgelesen

Deutscher stürzt von Sessellift 70 Meter in den Tod
Davon träumt «Landfrauenküche»-Königin Irène Meier
Findet GC noch ein Mittel oder schaukelt St. Gallen den Sieg nach Hause?
Janko fliegt vom Platz – YB droht in Lugano die nächste Liga-Pleite
Migros baut radikal um – das Portemonnaie soll nicht darunter leiden