Deutscher stürzt von Sessellift 70 Meter in den Tod

Vor den Augen seiner Frau stürzte in Montenegro ein Deutscher vom Sessellift. (Symbolbild) KEYSTONE/Samuel Golay

Ein deutscher Tourist ist bei einem Unfall mit einem Sessellift im Norden Montenegros tödlich verunglückt. Seine Ehefrau erlitt bei dem Vorfall am Samstag Verletzungen.

Ein deutscher Urlauber ist beim Absturz aus einem Sessellift im Norden von Montenegro ums Leben gekommen. Die Ehefrau des Opfers sei bei dem Vorfall, der sich am Samstag ereignete, verletzt worden. Das bestätigte der Bürgermeister der Gemeinde Zabljak, Rados Zugic, im montenegrinischen Fernsehen.

Das Ehepaar hatte den Sessellift im Skizentrum Savin Kuk nahe Zabljak im montenegrinischen Durmitor-Gebirge benutzt, als es zu dem Unglück kam. Medienberichten zufolge waren aus bisher ungeklärten Gründen zwei Doppelsessel des Lifts ineinander gerutscht.

Der 34-jährige Deutsche sei infolgedessen 70 Meter in die Tiefe gestürzt, berichtete die Webseite der Tageszeitung «Pobjeda» unter Berufung auf eigene Quellen. Seine 30-jährige Frau sei in der Anlage eingeklemmt geblieben und von Rettungskräften mit Verletzungen geborgen worden.

Urlauber sassen stundenlang in der Kälte fest

Die ermittelnde Staatsanwältin verfügte unmittelbar nach dem Unfall ein Anhalten der Sessellift-Anlage. Mindestens drei weitere Urlauber sassen mehrere Stunden lang auf ihren Sesseln fest. Rettungskräfte brachten sie schliesslich in Sicherheit.

Über die möglichen Ursachen des Unglücks verlautete am Sonntag nichts. Die Staatsanwaltschaft würde umfassend ermitteln, hiess es. Bürgermeister Zugic sagte: «Wir bestehen auf einer umfassenden und transparenten Untersuchung, um die Verantwortlichen festzustellen.» Die Gemeinde Zabljak lebe vom Fremdenverkehr, und die Sicherheit der Gäste sei dafür unabdingbar.