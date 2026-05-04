  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. Podcasts
  6. TV-Programm
  7. Im Kino
  8. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Unter Drogeneinfluss Deutscher Tourist randaliert auf Mallorca und verletzt Polizisten

Lea Oetiker

4.5.2026

Beamte der spanischen Guardia Civil.  (Archivfoto)
Beamte der spanischen Guardia Civil.  (Archivfoto)
Guardia Civil/Europapress/dpa

Ein deutscher Tourist hat in Arenal unter Drogeneinfluss randaliert und Polizisten verletzt. Er wurde festgenommen und später ins Spital gebracht.

Lea Oetiker

04.05.2026, 21:54

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein deutscher Tourist ist am frühen Sonntagmorgen in Arenal auf Mallorca festgenommen worden, nachdem er unter Drogeneinfluss randaliert und Polizeibeamte angegriffen hatte.
  • Zwei Polizisten wurden dabei verletzt, einer erlitt einen Fingerbruch.
  • Der Mann musste schliesslich sediert und unter Polizeibewachung ins Spital gebracht werden.
Mehr anzeigen

Ein deutscher Tourist ist am frühen Sonntagmorgen im Ferienort Arenal auf Mallorca festgenommen worden, nachdem er randaliert und mehrere Polizeibeamte angegriffen hatte. Der Mann stand nach Angaben der Behörden unter Drogeneinfluss, wie das «Mallorca Magazin» schreibt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem der Mann auf Verkaufsstände eingeschlagen hatte. Einsatzkräfte konnten ihn erst nach erheblichem Widerstand überwältigen und festnehmen.

Als Sanitäter den Festgenommenen versorgen wollten und die Handschellen gelöst wurden, griff er die Beamten erneut an. Dabei erlitt ein Polizist einen Fingerbruch, ein weiterer wurde am Ellbogen verletzt. Beide sind derzeit nicht dienstfähig.

Mann wurde ins Spital gebracht

Der Mann wurde zunächst in ein Gesundheitszentrum gebracht, wo ihm Beruhigungsmittel verabreicht wurden, berichtet das Magazin weiter. Da diese nicht anschlugen, musste er schliesslich mit stärkeren Medikamenten sediert und ins Spital Son Espases eingeliefert werden. Dort steht er weiterhin unter Polizeibewachung.

Ermittlungen zufolge war der Tourist erst am Samstag mit einem Freund auf der Insel angekommen und hatte in mehreren Lokalen gefeiert. Die beiden wollten ursprünglich am Montag die Heimreise antreten.

Meistgelesen

Hat Donald Trump eine neue Eskalation ausgelöst?
An beliebtem Schweizer Ferienziel tobt Streit um Velofahrer
Zweites Todesopfer bestätigt +++ Fahrer ist 33-jähriger Deutscher und war polizeibekannt
St. Gallen-Trainer Enrico Maassen bestätigt Broschinski-Interesse
«Von der Erde gefegt»: Trump droht Iran bei Angriff auf US-Schiffe mit Vernichtung