Beamte der spanischen Guardia Civil. (Archivfoto) Guardia Civil/Europapress/dpa

Ein deutscher Tourist hat in Arenal unter Drogeneinfluss randaliert und Polizisten verletzt. Er wurde festgenommen und später ins Spital gebracht.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein deutscher Tourist ist am frühen Sonntagmorgen in Arenal auf Mallorca festgenommen worden, nachdem er unter Drogeneinfluss randaliert und Polizeibeamte angegriffen hatte.

Zwei Polizisten wurden dabei verletzt, einer erlitt einen Fingerbruch.

Der Mann musste schliesslich sediert und unter Polizeibewachung ins Spital gebracht werden. Mehr anzeigen

Ein deutscher Tourist ist am frühen Sonntagmorgen im Ferienort Arenal auf Mallorca festgenommen worden, nachdem er randaliert und mehrere Polizeibeamte angegriffen hatte. Der Mann stand nach Angaben der Behörden unter Drogeneinfluss, wie das «Mallorca Magazin» schreibt.

Der Vorfall ereignete sich gegen 3.30 Uhr. Zeugen alarmierten die Polizei, nachdem der Mann auf Verkaufsstände eingeschlagen hatte. Einsatzkräfte konnten ihn erst nach erheblichem Widerstand überwältigen und festnehmen.

Als Sanitäter den Festgenommenen versorgen wollten und die Handschellen gelöst wurden, griff er die Beamten erneut an. Dabei erlitt ein Polizist einen Fingerbruch, ein weiterer wurde am Ellbogen verletzt. Beide sind derzeit nicht dienstfähig.

Mann wurde ins Spital gebracht

Der Mann wurde zunächst in ein Gesundheitszentrum gebracht, wo ihm Beruhigungsmittel verabreicht wurden, berichtet das Magazin weiter. Da diese nicht anschlugen, musste er schliesslich mit stärkeren Medikamenten sediert und ins Spital Son Espases eingeliefert werden. Dort steht er weiterhin unter Polizeibewachung.

Ermittlungen zufolge war der Tourist erst am Samstag mit einem Freund auf der Insel angekommen und hatte in mehreren Lokalen gefeiert. Die beiden wollten ursprünglich am Montag die Heimreise antreten.