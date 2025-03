Gebirgslandschaft in der Nähe des Pico do Areeiro, Felsen auf Madeira (Symbolbild). IMAGO/imagebroker

Ein junger Mann aus Deutschland verunglückt tödlich auf Madeira, als er an einem Aussichtspunkt über eine Absperrung klettert.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein deutscher Tourist stürzte auf Madeira rund 200 Meter in die Tiefe, nachdem er für ein Selfie über eine Absperrung am Aussichtspunkt Miradouro Pedra Rija geklettert war.

Der Unfall ereignete sich am Pico do Areeiro, einem der höchsten Berge der Insel; schwierige Wetter- und Geländebedingungen erschwerten die Bergung.

Der Tod des jungen Mannes wurde von portugiesischen Medien bestätigt. Mehr anzeigen

Ein tragischer Vorfall ereignete sich auf der portugiesischen Insel Madeira, als ein deutscher Tourist beim Besuch eines beliebten Aussichtspunkts tödlich verunglückte. Der junge Mann stürzte rund 200 Meter in die Tiefe, nachdem er über eine Absperrung geklettert war, vermutlich um ein Foto zu machen.

Der Unfall geschah am Donnerstagmittag in der Nähe des Gipfels des Pico do Areeiro, einem der höchsten Berge der Insel mit einer Höhe von 1800 Metern.

Der Aussichtspunkt Miradouro Pedra Rija, an dem sich der Vorfall ereignete, ist bekannt für seine beeindruckenden Ausblicke, jedoch sind einige Bereiche durch Geländer gesichert.

Der Tourist war in Begleitung von drei Freunden unterwegs, als er den gefährlichen Schritt über die Absperrung wagte. Portugiesische Medien, darunter der staatliche Sender RTP und die Zeitung «Diário de Notícias», berichteten, dass der Mann dabei den Halt verlor habe und abstürzt sei.

Bergung gestaltet sich schwierig

Die Bergung des Leichnams stellte die Rettungskräfte vor grosse Herausforderungen. Aufgrund des unwegsamen Geländes und der schwierigen Wetterbedingungen waren rund 40 Einsatzkräfte im Einsatz, unterstützt von Drohnen. Ein Helikopter konnte wegen der Wind- und Sichtverhältnisse nicht eingesetzt werden.

Am Freitagabend bestätigten sowohl RTP als auch «Diário de Notícias» den Tod des Mannes, wobei die Bergwacht als Quelle diente. Informationen zur Identität oder Herkunft des deutschen Touristen wurden zunächst nicht bekannt gegeben.

Die Redaktor*in hat diesen Artikel mithilfe von KI geschrieben.