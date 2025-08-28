Tourist taucht nach Suche nahe Schweizer Grenze wieder auf

Bewohnern des kleinen Bergdorfs Uschione war der deutsche Tourist mehrfach aufgefallen – als er nicht mehr auftauchte, schlugen sie Alarm. Bild: Google Maps

Bewohner eines Dorfes unweit des Comer Sees bemerkten den Mann – dann war er verschwunden. Zwei Tage suchten Einsatzkräfte in den Bergen. Nun stellte sich heraus: Er wird in einer Klinik behandelt.

Der 66-Jährige wird nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa in einer psychiatrischen Klinik in Deutschland nahe der Grenze zur Schweiz behandelt.

Ein in der norditalienischen Provinz Sondrio nahe der Schweizer Grenze zwei Tage vermisster deutscher Tourist ist wieder aufgetaucht. Der 66-Jährige wird nach Informationen der italienischen Nachrichtenagentur Ansa in einer psychiatrischen Klinik in Deutschland nahe der Grenze zur Schweiz behandelt. Demnach informierte die deutsche Polizei die italienischen Behörden, woraufhin diese die Suche in den Bergen von Valchiavenna einstellten.

Der Mann war seit Tagen vermisst worden. Bewohner von Uschione, einem kleinen Bergdorf, hatten ihn mehrfach in der Umgebung gesehen – teils barfuss, mit Glöckchen an der Kleidung, beim Meditieren oder Beten. Als er nicht mehr auftauchte, schlugen sie Alarm.

Sein Auto wurde aus noch unbekannten Gründen im Ort abgestellt; in der Nähe fanden Einsatzkräfte auch einen Rucksack und Wanderschuhe. Feuerwehr, Bergrettung und Polizei durchkämmten das Gebiet.

Die Region liegt unweit des Comer Sees und in der Nähe der beiden Kantone Tessin und Graubünden.