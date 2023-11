555 Weihnachtsbäume im Haus: Ehepaar schafft neuen Weltrekord Thomas und Susanne Jeromin dekorieren das Innere ihres Haus in Rinteln seit über zehn Jahren mit Hunderten Weihnachtsbäumen aller Art. Der Sammler Thomas findet das «einfach Entspannung». 30.11.2023

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Thomas und Susanne Jeromin aus Rinteln im Weserbergland haben 555 Plastik-Weihnachtsbäume in ihrem Haus aufgestellt.

Das ist ein bestätigter Rekord.

Vor zwei Jahren errangen sie den Rekord mit 444 Bäume. Mehr anzeigen

Es blinkt und glitzert im Haus der Familie Jeromin im niedersächsischen Rinteln. Weihnachtsbäume, Kugeln, Lametta, Lichterketten – in diesem Deko-Wunderland den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Olaf Kuchenbecker, Schiedsrichter für Rekorde, schaffte es beim Durchzählen am Donnerstag trotzdem, nicht aus dem Tritt zu kommen.

Am Ende hatte er eine freudige Botschaft für das Sammlerpaar. «Liebe Familie Jeromin, das Rekordinstitut für Deutschland bestätigt den neuen Weltrekord: 555 geschmückte Weihnachtsbäume stehen hier im ganzen Haus. Und das ist Ihre Urkunde. Und wir sagen: Herzlichen Glückwunsch!» Beglückt antwortet Jeromin: «Danke schön. Wieder einmal geschafft!»

Es war bereits der fünfte Weltrekord-Versuch des gelernten Kochs und seiner Frau. Vor zwei Jahren erzielten sie mit 444 Bäume den damaligen Rekord. Das ungewöhnliche Hobby beschäftigt das Paar jedes Jahr schon im Sommer.