  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Nach dem Louvre-Diebstahl Deutsches Familienunternehmen wirbt für «flüsterleisen» Lastenaufzug

Philipp Fischer

22.10.2025

Die Louvre-Einbrecher waren mit dem Lastenaufzug in die erste Etage des berühmten Museums eingedrungen. Der deutsche Hersteller des Hebekrans nutzt den Einsatz ihres Produkts für eine humorvolle Werbeanzeige.

,

Agence France-Presse, Philipp Fischer

22.10.2025, 19:57

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Die Louvre-Einbrecher verschafften sich mit einem Lastenaufzug Zugang zum Gebäude.
  • Der Aufzug stammt von dem deutschen Familienunternehmen Böcker aus Nordrhein-Westfalen.
  • Nun sorgt eine Werbeanzeige der Firma für Aufsehen.
Mehr anzeigen

Ohne einen guten Lastenaufzug hätten die Louvre-Einbrecher ihren Coup nicht landen können - und wie sich nun herausstellt, stammt der Aufzug ursprünglich von der Firma Böcker aus dem nordrhein-westfälischen Werne. Diese nutzte den Umstand nun für eine humorvolle Werbeanzeige: «Wenn's mal wieder schnell gehen muss», steht neben einem Bild des vor dem Louvre geparkten Möbelaufzugs, das Böcker in Onlinediensten veröffentlichte.

Der Aufzug transportiere «bis zu 400 Kilo schwere Schätze mit 42 Metern pro Minute - flüsterleise», heisst es weiter in der Anzeige. Als er bemerkt habe, dass die Diebe einen Böcker-Lastenaufzug benutzt hatten, habe er mit seiner Frau überlegt, «wie man das vielleicht mit einer Prise Humor nutzen konnte», sagte der Geschäftsführer Alexander Böcker der Nachrichtenagentur AFP. «Auch kriminelle Profis setzen halt auf die besten Geräte», hatte er zuvor dem WDR gesagt.

Cleverer Marketing-Gag

Seine Firma habe den Aufzug vor einigen Jahren an ein französisches Unternehmen verkauft, das solche Geräte vermiete, sagte Böcker gegenüber AFP. Die Täter hätten vorgegeben, den Aufzug mieten zu wollen. Während der Einweisung hätten sie das Gerät dann gestohlen. Die französische Firma habe den Diebstahl in der vergangenen Woche gemeldet.

«Wir haben mit den Tätern und dem Überfall wirklich nichts zu tun», betonte Böcker. Er habe sich erst zu der Anzeige entschieden, als feststand, dass bei dem Einbruch niemand verletzt wurde. Seine Firma sei auf diese Weise nun «quasi bei einem Weltereignis mal dabei» gewesen, sagte er. Bisher habe er vor allem positive Reaktionen auf seinen Werbespruch bekommen.

Die Einbrecher waren mit dem Lastenaufzug in die erste Etage des berühmten Museums eingedrungen und hatten mit dem Trennschleifer zwei Vitrinen geöffnet. Der Einbruch am Sonntagmorgen, eine halbe Stunde nach Museumsöffnung, hatte keine zehn Minuten gedauert. Die Täter entkamen auf Motorrollern. Sie stahlen acht mit Diamanten und Edelsteinen verzierte Schmuckstücke der französischen Monarchie.

88 Millionen Euro Beute bei spektakulärem Louvre-Einbruch: Staatsanwältin warnt Diebe

88 Millionen Euro Beute bei spektakulärem Louvre-Einbruch: Staatsanwältin warnt Diebe

Beim Einbruch in den Louvre wurden Schmuckstücke im Wert von 88 Millionen Euro gestohlen. Die Staatsanwältin warnt vor der Zerstörung der historischen Kulturschätze.

22.10.2025

Mehr zum Thema

Nicht überall Kameraüberwachung. Wie Sicherheitslücken den Juwelendiebstahl im Louvre ermöglichten

Nicht überall KameraüberwachungWie Sicherheitslücken den Juwelendiebstahl im Louvre ermöglichten

Nach Blitz-Raub im Louvre. Frankreich jagt die Juwelenräuber – Ist der Schmuck bereits eingeschmolzen?

Nach Blitz-Raub im LouvreFrankreich jagt die Juwelenräuber – Ist der Schmuck bereits eingeschmolzen?

Wie im Gangsterfilm. So spektakulär verlief der Blitz-Raub im Louvre

Wie im GangsterfilmSo spektakulär verlief der Blitz-Raub im Louvre

Meistgelesen

Das sagt Shiffrin über den Rücktritt von Gut-Behrami
Trump fordert 230 Millionen von seinem Justizministerium – für seine Taschen
US-Senator hält 17-stündige Marathonrede gegen «autoritären» Trump-Kurs +++ ICE-Razzia endet mit Krawall
Diese Aufnahmen zeigen, wie dramatisch der Shutdown für Amerika wirklich ist
Mehrere Verletzte nach Schiesserei in Hannover (D)