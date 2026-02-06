12-jähriges Kind soll 14-Jährigen getötet haben

Die Tat hat die Stadt tief getroffen. Henning Kaiser/dpa

Nach dem gewaltsamen Tod des 14-jährigen Yosef im deutschen Dormagen ist laut Polizei ein Kind tatverdächtig. Es soll sich um einen 12-jährigen Jungen handeln.

Ein Kind soll laut Polizeiangaben Tatverdächtiger im Fall des im deutschen Dormagen getöteten 14-jährigen Yosef sein.

Nach dpa-Informationen soll es sich um einen 12-jährigen Jungen handeln.

Ende Januar war die Leiche des 14-Jährigen an einem See gefunden worden; der Obduktionsbericht sprach von Stich- und Schnittverletzungen. Mehr anzeigen

Mehrere Tage nach dem Tod des 14-jährigen Yosef in der deutschen Stadt Dormagen wird nach Polizeiangaben ein Kind verdächtigt, die Gewalttat begangen zu haben. Staatsanwaltschaft und Polizei erteilten zunächst keine weiteren Auskünfte – aus Gründen des Persönlichkeits- und Jugendschutzes, wie es hiess.

Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur (dpa) handelt es sich um einen zwölfjährigen Jungen mit deutscher Nationalität.

Stich- und Schnittverletzungen

Die Mordkommission «Waldsee» ermittelt bereits seit mehreren Tagen zum Tod des Jugendlichen. Seine Obduktion hatte nach Angaben der Behörden ergeben, dass er an Stich- und Schnittverletzungen gestorben war.

Die Leiche des 14-Jährigen aus Eritrea war Ende Januar an einem See in Dormagen – zwischen Köln und Düsseldorf – von einem Spaziergänger gefunden worden. Am Wochenende hatten nach Polizeiangaben rund 2'000 Menschen an einem Trauerzug für den getöteten Jugendlichen teilgenommen. Für heute wurde eine öffentliche Trauerfeier in Dormagen angekündigt. Die Beerdigung soll im Anschluss im Familienkreis stattfinden.

Die Anteilnahme bei der Trauerfeier war gross. Federico Gambarini/dpa

Die Stadt Dormagen hatte sich zutiefst bestürzt gezeigt. Der 14-Jährige habe seit dem Jahr 2018 in Dormagen in einer städtischen Unterkunft gelebt. Er habe eine städtische Schule besucht und sei voll in der Stadtgesellschaft integriert gewesen.

Stadt in Trauer

Auch der Fussballverein des Jugendlichen hatte seine Trauer ausgedrückt: «Yosef war ein äusserst beliebter Junge, der nicht nur im Verein, sondern auch in der ganzen Dorfgemeinschaft hochgeschätzt wurde. Sein strahlendes Lächeln und sein aussergewöhnlicher Teamgeist haben ihn zu einem wertvollen Mitglied in unserem Verein gemacht», hiess es auf der Homepage.

Yosef war am Mittag des 28. Januars zuletzt lebend gesehen worden. Gegen 17 Uhr hatte ein Spaziergänger seine Leiche entdeckt. Nach übereinstimmenden Medienangaben von Reportern, die mit der Mutter des Jungen sprachen, hatte der ihr gesagt, er gehe nur kurz zu seinem Schützenverein.

Ermittler hatten bis in die Nacht hinein und am Folgetag akribisch Spuren am Fundort gesucht und gesichert. Für eine rassistische oder rechtsextreme Tat gebe es bislang keine Anhaltspunkte, hatte Staatsanwältin Janne Jakobek gesagt.