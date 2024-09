Brian Keller wurde im August in Deutschland verhaftet, nun ist er wieder in der Schweiz. sda

Im August wurde Brian Keller in Deutschland verhaftet. Nun gab das Eidgenössische Justitz- und Polizeidepartement bekannt, dass er wieder in der Schweiz ist.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Brian Keller ist wohl der bekannteste Häftling der Schweiz.

Am 10. August wurde er wieder verhaftet, diesmal in Deutschland.

Auslöser waren Drohungen auf Social Media. Mehr anzeigen

Brian Keller ist zurück in der Schweiz. Deutschland hat den «berühmtesten Häftling der Schweiz» bereits vor knapp zwei Wochen an die Schweiz ausgeliefert. Er wurde am 10. August in Deutschland verhaftet.

Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement gab die Auslieferung am Dienstag auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA bekannt. Keller habe in die vereinfachte Auslieferung eingewilligt und befinde sich seit dem 28. August wieder in der Schweiz.

Keller wurde am 10. August in Deutschland festgenommen. Auslöser waren Drohungen auf Social Media. Die Zürcher Staatsanwaltschaft hatte den 28-Jährigen aufgefordert, sich bis am 6. August freiwillig zu stellen. Diese Aufforderung ignorierte er jedoch, weshalb die Zürcher Stadt- und Kantonspolizei die Fahndung nach ihm einleitete.

Brian Keller war erst im Juli in Zürich aus der Untersuchungshaft entlassen worden. Dort sass er, nachdem er seinen Kontrahenten «Skorp808» auf Social Media bedroht und später vor einem Hauseingang niedergeschlagen hatte.

leph, sda