Bis vor kurzem lebte Amanda Machin in Bentham, North Yorkshire. Symbolbild: Google Street View

Die Britin Amanda Machin konnte den Verlust ihrer Tochter Jenny nie überwinden. Zudem soll sie von Dorfbewohnern gemobbt worden sein.

Redaktion blue News

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Amanda Machin entschied sich für Sterbehilfe in der Schweiz.

2017 war ihre Tochter Jenny 2017 an einem Hirntumor verstorben.

In den Monaten vor ihrem Tod berichtete sie von schweren Mobbingvorfällen in ihrem Heimatort Bentham, North Yorkshire. Mehr anzeigen

Die Britin Amanda Machin war unter dem Namen Amanda Bloom eine erfolgreiche Handarbeits-Influencerin mit 50'000 Followern. Doch hinter ihrem Lächeln verbarg sich eine tragische Geschichte.

Die 65-Jährige entschied sich, ihr Leben in einer Schweizer Sterbehilfe-Klinik zu beenden, nachdem sie den Verlust ihrer Tochter Jenny nie überwunden hatte. Jenny starb 2017 im Alter von nur 19 Jahren an einem Hirntumor.

In den letzten Monaten ihres Lebens wurde Amanda in ihrem Heimatdorf Bentham in North Yorkshire mit Vorwürfen des Mobbings konfrontiert, wie die «Daily Mail» berichtet. Sie hatte dort Anfang Jahr ein Handarbeitsgeschäft eröffnet, das jedoch nach kurzer Zeit wieder schliessen musste.

Unter einem Schild, das die «vorübergehende Schliessung» ankündigte, klebte jemand einen Aufkleber mit der Aufschrift: «Gut!»

Streit spaltet Dorfgemeinschaft

In einem letzten Facebook-Post beschuldigte sie eine Gruppe von Handarbeits-Begeisterten, ihr Leben mit «gemeinen Kommentaren, grausamen Facebook-Memes und falschen Gerüchten» zur Hölle gemacht zu haben.

Amanda hinterliess eine Abschiedsbotschaft, in der sie erklärte, dass sie sich nach ihrer Tochter Jenny sehne und dass das Leben ohne sie zu schwer sei. Sie hatte ursprünglich geplant, im November in die Klinik zu gehen, entschied sich jedoch aufgrund der angeblichen Mobbingvorfälle, den Termin vorzuziehen.

Die Geschichte von Amanda hat die Gemeinschaft in Bentham gespalten. Unterstützer werfen einer kleinen Gruppe von Frauen vor, eine «Hasskampagne» gegen die trauernde Mutter geführt zu haben. Andere hingegen behaupten, Amanda habe sich feindselig gegenüber denen verhalten, die ihr helfen wollten.

Amanda hatte in der Vergangenheit mit psychischen Problemen zu kämpfen. 2010 beschuldigte sie einen anglikanischen Pfarrer, sie während einer schweren Depression um 160'000 Pfund (rund 174'000 Franken) betrogen zu haben.