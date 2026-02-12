Die Fasnacht hat die Stadt Luzern wieder im Griff - Gallery Der Fritschi und die Fritschene geniessen den «Fötzeliräge» nach dem Urknall auf dem Kapellplatz an der Fritschi-Tagwache der Luzerner Fasnacht. Bild: Keystone Fasnächtlerinnen und Fasnächtler geniessen den «Fötzeliräge» nach dem Urknall an der Fritschi-Tagwache der Luzerner Fasnacht. Bild: Keystone Die Fasnacht hat die Stadt Luzern wieder im Griff - Gallery Der Fritschi und die Fritschene geniessen den «Fötzeliräge» nach dem Urknall auf dem Kapellplatz an der Fritschi-Tagwache der Luzerner Fasnacht. Bild: Keystone Fasnächtlerinnen und Fasnächtler geniessen den «Fötzeliräge» nach dem Urknall an der Fritschi-Tagwache der Luzerner Fasnacht. Bild: Keystone

Punkt 5 Uhr ist in Luzern mit dem Urknall die Fasnacht eröffnet worden. Tausende Maskierte und Kostümierte begrüssten am Schmutzigen Donnerstag an der Tagwache der Fritschizunft die für sie schönsten Tage des Jahres.

Wie jedes Jahr, brachen mit dem Knall über dem Seebecken die Dämme, wie ein Reporter der Nachrichtenagentur Keystone-SDA beobachtete. Guuggenmusigen begannen beim Schwanen- und Kapellplatz zu spielen, wo Bruder Fritschi, die sagenumwobene Figur der Luzerner Fasnacht, von der ausgelassenen Menge begrüsst wurde.

Guuggenmusigen zogen danach durch die Altstadt und gaben unter der Egg an der Reuss erste Konzerte. Die Imbissstände nahmen ihren Betrieb auf, um die Fasnächtlerinnen und Fasnächtler zu verpflegen.

Die Fasnacht in Luzern dauert noch bis in die Nacht vom Aschermittwoch. Am Schmutzigen Donnerstag und Güdismontag ziehen grosse Umzüge durch die Stadt, am Monstercorso vom Dienstagabend werden die Guuggenmusigen einen letzten grossen Auftritt haben.