Das Studio von Joseph H. Pilates in New York. Screenshot Instagram/ @josephpilates

Heute steht Pilates für einen angesagten Lifestyle – doch entstanden ist die Methode in einem britischen Gefangenenlager. Die Geschichte hinter dem Trendsport.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Pilates wurde während des Ersten Weltkriegs vom Deutschen Joseph Pilates in einem britischen Internierungslager entwickelt.

Aus seinen Beobachtungen von Tieren entstand die Methode «Contrology», so nannte er seine Technik.

Zusammen mit seiner Lebensgefährtin Clara eröffnete er später in New York ein Studio, das beide bis zu ihrem Tod führten. Mehr anzeigen

Pilates wird oft mit dem ästhetisch perfekten Lifestyle der «Clean Girls» verbunden: Designer-Leggings von Lululemon, Matcha-Latte oder Zitronenwasser in der Hand, eine Duftkerze im Hintergrund und das Haar streng zum Zopf gebunden. Wer den Trendsport macht, ist vermutlich auch finanziell gut aufgestellt. Eine Gruppenstunde kostet durchschnittlich 30 bis 50 Franken.

Doch der Ursprung von Pilates könnte kaum gegensätzlicher sein. Entwickelt wurde die Sportart nämlich während des Ersten Weltkriegs, in einem Gefangenenlager, von Joseph Hubert Pilates, einem deutschen Sportler.

Pilates wurde 1880 in Mönchengladbach, Deutschland, geboren. Als Kind war er häufig krank, sein Körper eher schwach. Trotzdem begeisterte er sich für viele Sportarten. Besonders faszinierte ihn dabei, wie sich mit Konzentration präzise Bewegungen ausführen liessen – und wie die bewusste Kontrolle des Körpers wiederum den Geist zu beeinflussen vermochte. Auch die wichtige Rolle, die die Atmung bei der Körperkontrolle spielt, erkannte er.

Joseph H. Pilates. Screenshot Instagram/ @mr_josephpilates_memoirs

Im Jahr 1912 reiste Pilates schliesslich nach England, um Boxer zu werden. Mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs wurde er gemeinsam mit anderen deutschen Staatsbürger auf der Isle of Man, im Knockaloe-Gefangenenlager, interniert.

«Warum sind Katzen so munter und gut in Form?»

Mit der «Sports Illustrated» sprach Pilates 1962 über seine Zeit auf der Isle of Man. Er sprach über das eintönige Leben dort und wie er den fortschreitenden körperlichen und geistigen Verfall seiner Mitgefangenen beobachtete. «Es gab nichts zu sehen, ausser die eine oder andere hungrige Katze, die einer Maus oder einem Vogel nachjagt», erzählte er dem Magazin. Ihm sei aufgefallen, dass jede Streunerkatze im Lager mehr Energie hatte als die Gefangenen.

«Warum sind die Katzen so munter und so gut in Form, während die Menschen mit jedem Tag blasser, schwächer und apathischer werden und nur darauf warten, eine Erkältung zu bekommen oder sich den Knöchel zu verstauchen, um einfach aufgeben zu können?», fragte er sich da.

Nach eigenen Angaben begann Pilates, Tiere aufmerksam zu beobachten und ihre Bewegungsabläufe genau zu studieren. Schliesslich kam er zu der Erkenntnis, dass ihr Geheimnis in den kontinuierlichen Dehnbewegungen lag, die sie offenbar den ganzen Tag über ausführten.

Erste Testpersonen waren seine Mitinsassen

Also entwickelte er unter dem Begriff «Contrology» ein Übungsprogramm, das der Dehnung und Kräftigung menschlicher Muskulatur dienen sollte. Erste Trainingsgeräte waren beispielsweise Lazarettbetten, Matratzen oder Bettfedern. Auch Tücher und Seile verwendete er für sein Training.

Seine ersten Testpersonen waren laut Pilates seine Mitinsassen – und deren Fortschritte seien sofort sichtbar gewesen. Zu «Sports Illustrated» sagte Joseph Pilates damals, dass diese «nach dem Krieg in einer besseren körperlichen Verfassung waren als vorher.»

Joseph Pilates am Unterrichten. Screenshot Instagram/ @josephpilates

Im März 1919 wurde Pilates aus dem Lager entlassen. Der damals 36-Jährige kehrte erstmals nach Deutschland zurück – wo die Übungen weiterhin seine Haupttätigkeit blieben. So soll er eine Zeit lang auch der Polizei Hannover beim körperlichen Training geholfen haben, genauso wie Tänzerinnen und Tänzern, die mit körperlichen Beschwerden zu kämpfen hatten.

Tänzerin und Pionierin des modernen Tanzes Hanya Holm übernahm viele von Pilates Übungen in ihrem Modern-Dance-Programm – und bis heute sind sie Teil von der sogenannten «Holm Technique».

Das erste Studio in New York

Als Joseph Pilates schliesslich Anfang vierzig war, brach er 1926 nach New York auf. An Bord des Schiffs traf er eine deutsche Frau und Krankenschwester namens Clara Zeuner, die beiden wurden ein Paar und Geschäftspartner. Ein Jahr später eröffneten die beiden an der 939 Eight Avenue das Joseph H. Pilates Universal Gymnasium – das erste Studio für Contrology. Über 40 Jahre war das Studio an dieser Adresse zu finden.

Das ursprüngliche Mattenprogramm von Joseph H. Pilates umfasste rund 40 Übungen, die er in seinem Buch «Return to Life through Contrology» zusammenfasste. Die Übungen werden in einer festen Reihenfolge durchgeführt und bilden das Herzstück der Methode.

Anfangs der 1960er-Jahre trainierten Joe und Clara zahlreiche New Yorker Tänzer*innen. Auch George Balanchine gehörte zu ihren Schülern. Balanchine brachte die Tradition des klassischen russischen Balletts in die USA und gründete zusammen mit Lincoln Kirsten das New York City Ballet. Er lud Pilates schliesslich auch ein, die jungen Balletttänzer*innen des New York City Balletts zu unterrichten.

Doch nicht nur in New York war Pilates beliebt, auch ausserhalb gewann er immer mehr an Popularität. «In Tanzklassen überall in den Vereinigten Staaten lockern täglich Hunderte junger Schüler ihren Körper mit einer Übung, die sie als ‹a pilates› kennen – ohne zu wissen, dass dieses Wort ein grosses P hat und auf einen noch lebenden, atmenden Namensgeber zurückgeht», schrieb die «New York Herald Tribune» 1964.

Schüler*innen entwickelten die Methode weiter

Für jeden einzelnen Klienten erstellte Pilates ein eigenes Übungsprogramm und entwickelte sogar neue Übungen für die entsprechende Person. Er praktizierte bis ins hohe Alter hinein und verfasste mehrere Bücher über seine Technik.

Joseph Pilates starb 1967 im Alter von 83 Jahren an einem Lungenemphysem. Ein Testament hinterliess er nicht, ebenso wenig hatte er festgelegt, wer sein Lebenswerk weiterführen sollte. Nach seinem Tod übernahm seine Frau Clara das Studio in New York und unterrichtete dort noch weitere zehn Jahre – bis zu ihrem Tod.

Danach hielten Schüler*innen die Methode lebendig: Sie eröffneten eigene Studios, gaben das Wissen weiter und entwickelten die Trainingsform stetig weiter. Auf diese Weise entstanden im Laufe der Zeit verschiedene Pilates-Richtungen, die bis heute praktiziert werden.