Ein Forschungsteam mit Schweizer Beteiligung hat herausgefunden, dass unsere Meere im Jahr 2023 deutlich weniger CO 2 aufgenommen haben als erwartet.

Das haben neuste Messungen eines Forschungsteams mit Schweizer Beteiligung ergeben.

Die Meere sind eine wichtige Senke für CO 2 , um das globale Klimasystem zu stabilisieren.

Die Meere haben im Jahr 2023 deutlich weniger CO 2 aufgenommen als erwartet. Nach neuen Messungen eines Forschungsteams mit Schweizer Beteiligung lag die Aufnahme fast eine Milliarde Tonnen oder rund zehn Prozent tiefer, als aufgrund früherer Jahre vorhergesagt.

Das entspricht mehr als dem 20-Fachen der CO 2 -Emissionen der Schweiz. «Das ist keine gute Nachricht», wurde der an der Studie beteiligte ETH-Forscher Nicolas Gruber in einer Mitteilung der ETH Zürich vom Dienstag zitiert. Die Abnahme sei aber kleiner als befürchtet. Veröffentlicht wurden die Resultate am Dienstag im Fachblatt «Nature Climate Change».

Erwärmung der Ozeane sorgt für geringere CO 2 -Aufnahme

Die Weltmeere sind eine wichtige Senke für Kohlendioxid (CO 2 ). Bislang nahmen sie rund ein Viertel der menschgemachten CO 2 -Emissionen aus der Atmosphäre auf und stabilisieren so das globale Klimasystem.

Hauptgrund für die geringere CO 2 -Aufnahme im Jahr 2023 war eine beispiellose Erwärmung der Ozeane. Die Oberflächentemperaturen der Weltmeere stiegen in diesem Jahr sprunghaft an und erreichten in verschiedenen Regionen Rekordwerte.

Besonders stark war die Erwärmung im Nordatlantik. Da sich in wärmeren Meeren weniger CO 2 im Wasser lösen kann, entwich mehr des Treibhausgases in die Luft. Diesen Prozess bezeichnet die Forschung als Ausgasung.

Kompensierende Effekte

Im Ostpazifik wirkte das Wetterphänomen El-Niño hingegen ausgleichend: Durch veränderte Strömungen stieg dort weniger CO 2 aus der Tiefe auf, sodass in dieser Region weniger CO 2 entwich als gewöhnlich. Das Ausgasen im Nordatlantik machte den positiven Effekt aber zunichte.

Physikalische und biologische Prozesse im Ozean halfen laut den Forschenden zudem, die Senkenleistung teilweise zu stabilisieren: Dazu gehören die Schichtung der Wassersäule, die das Aufsteigen von CO 2 -reichem Tiefenwasser begrenzt, sowie die biologische Pumpe, bei der photosynthetische Organismen CO 2 aufnehmen und in tiefere Schichten transportieren.

Ob diese kompensierenden Prozesse die maritime Kohlenstoffsenke auch bei weiterer Erwärmung wirksam unterstützten, sei ungewiss, hiess es von der ETH Zürich.