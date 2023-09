Polizei verdächtigt 20-jährigen Bekannten der Schülerin

Tote 14-Jährige: Polizei nimmt einen Tatverdächtigen fest Jetzt ist es traurige Gewissheit: Die vermisste 14-Jährige aus Bad Emstal ist tot. Das bestätigt die Polizei nach dem Fund einer weiblichen Leiche in einem Wald in Hessen. Nun soll eine Obduktion Klarheit über die Todesursache bringen. 29.09.2023

In der nordhessischen Gemeinde Bad Emstal wurde am Donnerstag eine tote 14-Jährige entdeckt und identifiziert. Nun hat die Polizei einen Bekannten des Mädchens unter dringendem Tatverdacht festgenommen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Mann entdeckte am Donnerstag ein totes Mädchen in einem Wäldchen in Nordhessen.

Die Leiche wurde als die seit Mittwoch vermisste Marie Sophie aus Bad Emstal identifiziert.

Die Polizei hat einen 20-jährigen Bekannten der Schülerin festgenommen. Er ist dringend tatverdächtig, die 14-Jährige getötet zu haben. Mehr anzeigen

Am Mittwochabend hatte die Familie der 14-jährigen Marie Sophie eine Vermisstenanzeige aufgegeben. Am Donnerstag wurde der Leichnam eines jungen Mädchens von einem Mann beim Holzhacken in einem Wäldchen entdeckt – nur wenige hundert Meter von ihrem Wohnort in Bad Emstal.

Schnell war die Tote identifiziert: Es handelte sich um Marie Sophie. Die Mordkommission der Kripo Kassel nahm die Ermittlungen auf. Eine Obduktion stellte laut Polizeimitteilung fest, dass das Mädchen Opfer einer Gewalttat wurde.

Die Feuerwehr half dabei, das Gelände auszuleuchten, damit Kriminalpolizei und Spurensicherung bis in die Nacht ihrer Arbeit nachgehen konnten. Swen Pförtner/KEYSTONE

Heute nahm die Polizei den mutmasslichen Täter fest, berichtet «Bild». Es handelt sich um einen 20-jährigen Bekannten der Getöteten aus dem Landkreis Kassel. In seinem Besitz fanden die Beamten unter anderem das Handy der Toten, schreibt die «Welt».

Tatverdächtiger hielt sich in der Nähe des Fundorts auf

«Aufgrund weiterer Ermittlungen und Durchsuchungen konnten die ersten Verdachtsmomente gegen ihn erhärtet werden», hiess es in der Mitteilung der Polizei. Der Deutsche aus dem Landkreis Kassel sei bereits am Donnerstagabend festgenommen worden. Er sei im Bereich des Waldrandes gesehen worden. Deshalb war er schon befragt worden, als das Mädchen noch vermisst wurde.

Laut den Ermittlern ist die genaue Todesursache derzeit noch unklar. Aktuell wird der Leichnam obduziert, was Aufschluss über die Todesursache bringen soll.