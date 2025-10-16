  1. Privatkunden
Klage gegen Schweizer Hersteller Schuhe «quietschen peinlich» – jetzt wollen zwei US-Amerikaner Millionen von On

Andreas Fischer

16.10.2025

Einige Käufer in den USA finden die Schuhe des Schweizer Herstellers On unzumutbar – und verklagen die Firma auf Schadenersatz.
Einige Käufer in den USA finden die Schuhe des Schweizer Herstellers On unzumutbar – und verklagen die Firma auf Schadenersatz.
Keystone

Es seien untragbare Zustände: In Amerika haben Konsumenten gegen den Schweizer Schuhhersteller On Klage eingereicht. Der Vorwurf: Die Schuhe quietschen peinlich. Die Forderung: millionenschwerer Schadenersatz.

Andreas Fischer

16.10.2025, 16:25

16.10.2025, 16:28

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Der Schuhhersteller On muss sich in den USA einer potenziellen Sammelklage erwehren.
  • Zwei Käufer werfen der Zürcher Firma schwere Versäumnisse vor.
  • On habe es versäumt, Konsumenten auf Quietschgeräusche der Schuhe hinzuweisen. Die Käufer hoffen nun auf Millionen.
Mehr anzeigen

Weil die Schuhe, so steht es in der Klageschrift, «bei jedem Schritt ein lautes, peinliches und schwer zu unterdrückendes Quietschen verursachen» würden, sieht sich der Schweizer Sportschuhhersteller On einer millionenschweren Klage ausgesetzt. Eingereicht wurde sie von zwei US-Amerikanern in Portland, Oregon, wo On seinen US-Sitz hat.

Der Kläger habe nach etwa drei Monaten bemerkt, dass seine Schuhe bei jedem Schritt quietschten, berichtet das «Portland Business Journal» unter Berufung auf die Klageschrift. Darin wird On Unterlassung vorgeworfen: Man habe es versäumt, Käufer über die auftretenden Quietschgeräusche zu informieren.

Kein vernünftiger Verbraucher würde Schuhe kaufen, die so teuer sind, wie die der beklagten Firma On, wenn sie entweder wegen des peinlichen Geräusches nicht tragbar sind oder es DIY-Massnahmen erfordere, um das Geräusch abzustellen, hiess es weiter. Einer der Kläger habe die Hightech-Sohlen demnach mit Kokosöl eingerieben.

Erhoffter Schadenersatz in Millionenhöhe

Im Anhang der Klageschrift finden sich zahlreiche Reddit-Threads, TikTok-Videos und Websites mit Reparatur-Tipps für quietschende Schuhe. Sie sollen zeigen, dass die Kläger nicht die einzigen Konsumenten sind, die sich mit dem Problem herumärgern.

On drohen nun hohe Kosten. Die Kläger streben eine Sammelklage betroffener Konsumenten an. Falls diese zugelassen wird, fordern sie fünf Millionen US-Dollar Schadenersatz für die Kläger. Zudem soll On die Anwaltskosten übernehmen. Der Hersteller war laut «Portland Business Journal» für eine Stellungnahme nicht zu erreichen.

