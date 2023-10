Mit seiner Tarnung als Schaufensterpuppe blieb ein Dieb in Warschau unbemerkt. Polizei Warschau

Ein Dieb tarnt sich in einem Warschauer Geschäft als Schaufensterpuppe und bleibt vom Personal und Kunden unbemerkt. Nach Ladenschluss will er Schmuck stehlen, wird dabei aber vom Sicherheitspersonal erwischt.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Dieb hat sich in einem Warschauer Warenhaus als Schaufensterpuppe getarnt.

Er blieb von Personal und Kunden unbemerkt.

Nach Ladenschluss stieg er in weitere Geschäfte ein, bis er vom Sicherheitspersonal gestellt wird.

Es war bereits sein dritter Einbruch dieser Art. Mehr anzeigen

Drei Schaufensterpuppen stehen im Schaufenster eines Geschäfts in einem Warschauer Warenhaus. Eigentlich nichts Besonderes, wäre nicht eine davon lebendig: Ein 22-Jähriger wird beschuldigt, sich als Schaufensterpuppe ausgegeben zu haben, um nach Ladenschluss Schmuck zu stehlen.

Nach Angaben der Warschauer Polizei hat sich der Dieb so gut getarnt, dass sowohl Personal als auch Kunden nichts Ungewöhnliches bemerken. Als schliesslich die Lichter ausgehen, beginnt er auf der Suche nach Schmuck damit, in mehrere Läden einzusteigen. Das Sicherheitspersonal des Warenhauses beobachtet den Mann dabei und kann ihn festnehmen.

Dieb ist ein Wiederholungstäter

Nach der Verhaftung kommt heraus: Der Dieb hat seine Taktik in ähnlicher Form bereits zweimal angewendet. So soll er etwa in einem Restaurant in einem anderen Einkaufszentrum zu Abend gegessen und ebenfalls auf den Ladenschluss gewartet haben. Danach betrat er ein Bekleidungsgeschäft und tauschte seine Kleidung gegen neue aus, bevor er für eine weitere Mahlzeit in das Restaurant zurückkehrte.

Robert Szumiata, ein Polizeisprecher, berichtet der BBC von einem dritten Fall: An einem anderen Ort begann er nach Ladenschluss damit, Geld aus mehreren Kassen zu stehlen.

Die Staatsanwaltschaft Warschau hat den Mann für drei Monate in Untersuchungshaft genommen.