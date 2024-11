Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See Ferien auf einem Kreuzfahrtschiff? Schon gemacht oder träumst du noch davon? Im 2025 werden 20 neue Kreuzfahrtschiffe in See stechen. Im Video kannst du erste Eindrücke von den acht wichtigsten erhalten. 29.11.2024

Ferien auf einem Kreuzfahrtschiff? Schon gemacht oder träumst du noch davon? Im 2025 werden 20 neue Kreuzfahrtschiffe in See stechen. Im Video kannst du erste Eindrücke von den acht wichtigsten erhalten.

Nicole Agostini Nicole Agostini

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Etwa 20 neue Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See.

Drei davon sind in europäischen Gewässern unterwegs.

Die erste Jungfernfahrt beginnt das Mein Schiff Relax von TUI Cruises am 16. März 2025. Mehr anzeigen

Warst du schon einmal auf einer Kreuzfahrt? Was war dabei dein Highlight: das Herumreisen oder das Unterhaltungsprogramm und die angebotenen Infrastrukturen?

Mittlerweile sind die Kreuzfahrtschiffe mit Achterbahnen, Rutschbahnen und Saunen ausgestattet. Doch Kreuzfahrtschiffe stehen in der Kritik bei Umweltschützer*innen und Klimaaktivist*innen unter anderem, weil Schadstoffe durch die Verbrennung von Schweröl freigesetzt werden, oder das Wasser durch Abwasser und Müll verschmutzt wird. Trotzdem kommen immer wieder neue Schiffe auf den Markt.

So werden im 2025 20 neue Schiffe in See stechen. Im Video siehst du, welche acht Kreuzfahrtschiffe ihre Jungfernfahrt im neuen Jahr antreten werden.

Mehr Videos aus dem Ressort