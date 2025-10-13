  1. Privatkunden
Viel Komfort, gutes Essen Diese Airline hat die beste Economy Class der Welt

Andreas Fischer

13.10.2025

Holzklasse? Mit dem Spitzenreiter des Rankings fliegst du auch in der Economy Class komfortabel.
Holzklasse? Mit dem Spitzenreiter des Rankings fliegst du auch in der Economy Class komfortabel.
Cathay Pacific

Eine Abstimmung unter 22 Millionen Passagieren zeigt, welche Airline die beste Economy Class hat. Der Spitzenreiter im Ranking punktet vor allem mit modernen Sitzen, viel Platz und guter Bordverpflegung. Und die Swiss?

Andreas Fischer

13.10.2025, 21:58

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Ranking zeigt, wie gut die «Holzklasse» bei Fluggesellschaften ist.
  • Vor allem Airlines aus Asien bieten auch in der Economy guten Comfort.
  • Weder die Swiss noch die Konzernmutter Lufthansa tauchen in dem Ranking auf.
Mehr anzeigen

Klar: Fliegen in der Economy Class ist gut für das Budget. Dafür gibt es aber auch wenig Komfort. Die Sitze sind schmal, Beinfreiheit kennt man nur vom Hörensagen, und über das Essen bereiten wir lieber den Mantel des Schweigens.

Bei manchen Airlines allerdings kann das Fliegen in der «Holzklasse» ein echtes Erlebnis sein. Mehr als 22 Millionen Passagiere aus aller Welt haben bei den Skytrax World Airline Awards auch in der Kategorien «Beste Economy Class der Welt» abgestimmt. Ausschlaggebend für die Bewertung waren unter anderem Sitzkomfort, Verpflegung, Entertainment, Bordservice und Ambiente.

Swiss kommt im Ranking gar nicht erst vor

Das Ergebnis: Wer mit Cathay Pacific fliegt, bekommt auch in der Economy Class ein erstklassiges Erlebnis. Die Fluggesellschaft aus Hongkong landete auf Platz eins des Rankings – auch dank grosszügiger, ergonomischer Hightech-Sitze und des hervorragenden Essens. Die Plätze zwei und drei belegten Qatar Airways (Katar) und Singapore Airlines (Singapur).

Das sind die besten Economy Airlines 2025

  • Cathay Pacific Airways (Hongkong)
  • Qatar Airways (Katar)
  • Singapore Airlines (Singapur)
  • ANA All Nippon Airways (Japan)
  • Japan Airlines (Japan)
  • EVA Air (Taiwan)
  • Emirates (Vereinigte Arabische Emirate)
  • STARLUX Airlines (Taiwan)
  • Hainan Airlines (China)
  • Turkish Airlines (Türkei)
Mehr anzeigen

Bis Platz neun ist das Ranking übrigens fest in asiatischer Hand. Erst auf Platz zehn kommt mit Turkish Airlines der erste Vertreter aus Europa. Die Swiss ist in der Rangliste der 20 besten Economy Airlines der Welt nicht vertreten und konnte auch in den Einzelkategorien «Sitze» und «Verpflegung» nicht punkten.

Airbus A300 schlägt mit Heck auff: Dieses Landemanöver ging mächtig schief

Airbus A300 schlägt mit Heck auff: Dieses Landemanöver ging mächtig schief

Am Sonntag, 12. Oktober, schlug ein Airbus A300 der DHL-Tochter EAT Leipzig bei der Landung mit dem Heck auf. In den letzten Jahren kam es bereits vermehrt zu Vorfällen dieser Art.

13.10.2025

Mehr zum Thema

Swiss ausserhalb der Top 10. Das sind die 20 besten Airlines der Welt

Swiss ausserhalb der Top 10Das sind die 20 besten Airlines der Welt

Seit seiner Eröffnung vor 30 Jahren. Dieser Flughafen in Japan hat noch nie ein Gepäckstück verloren

Seit seiner Eröffnung vor 30 JahrenDieser Flughafen in Japan hat noch nie ein Gepäckstück verloren

Swissair-Grounding vor 24 Jahren. Vom Aufstieg und Fall eines Schweizer Heiligtums

Swissair-Grounding vor 24 JahrenVom Aufstieg und Fall eines Schweizer Heiligtums

