Internet-User fanden es heraus Diese App nutzt der Papst, wenn er nachts nicht schlafen kann

Gabriela Beck

26.12.2025

Papst Leo XIV. hält die Statue des Jesuskindes während der Christmette im Petersdom im Vatikan am Mittwoch, dem 24. Dezember 2025. 
Papst Leo XIV. hält die Statue des Jesuskindes während der Christmette im Petersdom im Vatikan am Mittwoch, dem 24. Dezember 2025. 
KEYSTONE/Gregorio Borgia

Schlaflos im Vatikan? Während andere Schäfchen zählen oder den Rosenkranz beten, lernt Papst Leo XIV. nachts deutsche Vokabeln.

Redaktion blue News

26.12.2025, 15:29

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Wenn Papst Leo XIV. nachts nicht schlafen kann, lernt er online neue Sprachen.
  • Internetnutzer entdeckten seine nächtliche Aktivität auf der Sprachlern-App Duolinguo.
  • Sein Bruder bestätigt, dass der Papst neuerdings Deutsch lernt.
Mehr anzeigen

Was macht Papst Leo XIV., wenn bei Schlaflosigkeit nachts selbst Beten nicht mehr hilft? Schäfchen zählen? Nein – offenbar klickt er sich durchs Internet. Aufmerksame Nutzer stellten fest: Der 70-Jährige ist gerne mal um drei Uhr morgens wach und auf der Sprachlern-App Duolingo unterwegs.

Nach einjähriger Pause soll der Papst dort wieder aktiv sein. Seit rund drei Monaten pauke er nachts online Deutsch, wie unter anderem die italienische Zeitung «La Repubblica» berichtet.

Sein Bruder John Prevost bestätigte gegenüber der katholischen Online-Zeitung «National Catholic Reporter»: «Er lernt gerade Deutsch.» Passt ins Bild, denn Papst Leo gilt als echtes Sprachtalent: Neben seiner Muttersprache Englisch spricht er fliessend Spanisch und Italienisch, ferner versteht er Latein, Französisch und Portugiesisch. Seine Missionarsjahre in Peru dürften zur Sprachbildung beigetragen haben.

Warum jetzt also Deutsch? Vielleicht plant er ja einen Deutschlandbesuch, könnte man spekulieren. Sicher ist nur: Wenn andere nicht schlafen können, zählen sie Schäfchen – der Papst sammelt Vokabeln.

Papst Leo prangert Lage der Palästinenser im Gazastreifen an

Papst Leo prangert Lage der Palästinenser im Gazastreifen an

Papst Leo hat im Vatikan den traditionellen Weihnachtssegen Urbi et Orbi gespendet. Es war das erste Mal für den Pontifex, der im Mai dieses Jahres ins Amt gewählt worden war. In seiner Ansprache rief dazu auf, alle Kriege in der Welt zu beenden.

25.12.2025

