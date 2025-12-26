Was macht Papst Leo XIV., wenn bei Schlaflosigkeit nachts selbst Beten nicht mehr hilft? Schäfchen zählen? Nein – offenbar klickt er sich durchs Internet. Aufmerksame Nutzer stellten fest: Der 70-Jährige ist gerne mal um drei Uhr morgens wach und auf der Sprachlern-App Duolingo unterwegs.
Nach einjähriger Pause soll der Papst dort wieder aktiv sein. Seit rund drei Monaten pauke er nachts online Deutsch, wie unter anderem die italienische Zeitung «La Repubblica» berichtet.
Sein Bruder John Prevost bestätigte gegenüber der katholischen Online-Zeitung «National Catholic Reporter»: «Er lernt gerade Deutsch.» Passt ins Bild, denn Papst Leo gilt als echtes Sprachtalent: Neben seiner Muttersprache Englisch spricht er fliessend Spanisch und Italienisch, ferner versteht er Latein, Französisch und Portugiesisch. Seine Missionarsjahre in Peru dürften zur Sprachbildung beigetragen haben.
Warum jetzt also Deutsch? Vielleicht plant er ja einen Deutschlandbesuch, könnte man spekulieren. Sicher ist nur: Wenn andere nicht schlafen können, zählen sie Schäfchen – der Papst sammelt Vokabeln.
Papst Leo prangert Lage der Palästinenser im Gazastreifen an
Papst Leo hat im Vatikan den traditionellen Weihnachtssegen Urbi et Orbi gespendet. Es war das erste Mal für den Pontifex, der im Mai dieses Jahres ins Amt gewählt worden war. In seiner Ansprache rief dazu auf, alle Kriege in der Welt zu beenden.