Pannen-Video geht viral Diese Frau bleibt 30 Meter über See in der Wasserrutsche stecken

Nicole Agostini

26.9.2025

Pannen-Video geht viral: Diese Frau bleibt 30 Meter über See in der Wasserrutsche stecken

Pannen-Video geht viral: Diese Frau bleibt 30 Meter über See in der Wasserrutsche stecken

Horror-Szenario: Du saust die spektakuläre Doppel-Loop-Rutsche eines Kreuzfahrtschiffs hinunter – und bleibst mitten über dem Meer stecken. Genau das passierte einer Passagierin.

26.09.2025

Horror-Szenario: Du saust die spektakuläre Doppel-Loop-Rutsche eines Kreuzfahrtschiffs hinunter – und bleibst mitten über dem Meer stecken. Genau das passierte einer Passagierin.

Nicole Agostini

26.09.2025, 16:40

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Passagierin bleibt in 30 Meter hoher Ocean-Loops-Rutsche auf Kreuzfahrtschiff stecken.
  • Mitreisende filmen den Horror-Moment – das Video landet im Netz und geht viral: Über sieben Millionen Mal wurde das Video aufgerufen.
Mehr anzeigen

Stell dir vor, du rutschst mit voller Energie und Freude bei der Doppel-Loop-Rutsche Ocean Loops herunter und kommst nie am Ziel an.

Genau dieses Horror-Szenario musste eine Passagierin des Kreuzfahrtschiffs Norwegian Bliss miterleben. Sie blieb in der Rutsche, die 30 Meter über die Bordkante ragt, stecken.

Jemand filmte das Ganze und stelle es online. Mittlerweile wurde das Video über sieben Millionen Mal aufgerufen.

Im Video siehst du, wie die steckengebliebene Passagierin versucht, sich aus der Situation zu retten.

Mehr Videos aus dem Ressort

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

Ferien auf dem Meer: Diese 8 neuen Kreuzfahrtschiffe stechen 2025 in See

Ferien auf einem Kreuzfahrtschiff? Schon gemacht oder träumst du noch davon? Im 2025 werden 20 neue Kreuzfahrtschiffe in See stechen. Im Video kannst du erste Eindrücke von den acht wichtigsten erhalten.

29.11.2024

