Vor diesen Haien musst du dich in den Badeferien in Acht nehmen

Schlechte Nachrichten für Mittelmeer-Fans mit Haiphobie: Diverse Haiarten sind auch im Binnenmeer heimisch. Angriffe sind jedoch extrem selten. In weit grösserer Gefahr sind die Meeresräuber selber.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Experten gehen von 30 bis 50 Haiarten aus, die im Mittelmeer leben.

Vom kleinen Katzenhai bis zum zwölf Meter langen Riesenhai ist die Vielfalt am Haien im Mittelmeer gross. Doch diese ist stark gefährdet.

Angriffe von Haien auf Menschen sind hauptsächlich von Weissen Haien bekannt. Der letzte ereignete sich 1969. Sichtungen gibt es aber immer wieder. Mehr anzeigen

Das Mittelmeer gilt manchen als die Badewannen der Weltmeere. Es ist im Sommer warm, die Brandung ist meist gemässigt, Ebbe und Flut sind kaum bemerkbar. Doch eines gibt es auch im Binnenmeer zwischen Südeuropa, Nordafrika und dem Nahen Osten: Haie.

Wie viele Haiarten im Mittelmeer heimisch sind, lässt sich nicht abschliessend beantworten. «Haie.net» schreibt, es seien über 50, die Website listet aber nur deren 17 auf. Die Deutsche Stiftung für Meeresschutz DSM gibt allein für die Ostadria 30 Arten an.

Hier eine Übersicht über die bedeutendsten Arten und Populationen im bei Badetourist*innen beliebten Meer. Die gefürchtetste ist auch dabei.

Sandtigerhai

Sandtigerhai Grösse: 3,2 Meter

Lebensraum: Küstennahes, flaches Wasser

Vorkommen: Selten, kritisch gefährdet

Gefahrenpotenzial: Kaum aggressiv – man solle ihn aber nicht provozieren, warnt «haie.net» Mehr anzeigen

Der Sandtigerhai schwimmt langsam, liegt oft regungslos am Meeresgrund, ist vorwiegend nachtaktiv und gilt als nicht aggressiv. Dort wo er lebt, bewegt er sich auch in küstennahen Gebieten und im flachen Wasser. Er wurde aber auch schon in mehr als 300 Metern Tiefe gesichtet. Mit bis zu 3,2 Metern erreicht er eine durchaus respekteinflössende Länge.

Blauhai

Blauhai Grösse: 3 Meter, 180 Kilogramm

Lebensraum: Tiefsee, bis zu 350 Meter tief

Vorkommen: Vom Aussterben bedroht

Gefahrenpotenzial: Mehrere Attacken auf Menschen dokumentiert, aber nicht im Mittelmeer Mehr anzeigen

Der Blauhai ist auffallend schlank. Laut der DSM war die Art einst die häufigste in der Adria. Mittlerweile ist auch er vom Aussterben bedroht. Weltweit sind mehrere Attacken von Blauhaien dokumentiert.

Blauhaie schwimmen bevorzugt in der Tiefsee auf bis zu 350 Metern. Auf Tauchportalen werden sie als neugierig beschrieben. Im Mittelmeer sei es trotzdem unwahrscheinlich, Exemplare dieser Art zu treffen. Obwohl sie weltweit gefährdet sind, machen Hochseefischer mit Schleppnetzen Jagd auf sie. Zudem enden sie oft als Beifang.

Heringshai

Heringshai Grösse: bis 3 Meter, bis zu 230 Kilogramm

Lebensraum: Kältere Zonen

Vorkommen: Sehr selten, stark bedroht

Gefahrenpotenzial: Mehrere Attacken auf Menschen dokumentiert, aber nicht im Mittelmeer Mehr anzeigen

Seinen Namen hat der Heringshai von seiner bevorzugten Nahrung. Er taucht aber noch weit tiefer als Heringschwärme, nämlich bis 700 Meter unter die Wasseroberfläche. Für Menschen soll er weitgehend ungefährlich sein. Weltweit sind erst zwei Angriffe auf Menschen dokumentiert worden.

Kurzflossen-Makohai

Kurzflossen-Makohai Grösse: 4 Meter, 500 Kilogramm

Lebensraum: Küstennahe Gewässer, schwimmt nah an der Oberfläche

Vorkommen: Sehr selten, vom Aussterben bedroht

Gefahrenpotenzial: Keine Attacken bekannt Mehr anzeigen

Wenn ein Kurzflossen-Mako hinter dir her ist, hast du schlechte Karten. Er wird vier Meter lang, 500 Kilogramm schwer und gilt als schnellster Schwimmer mit einer Höchstgeschwindigkeit von 70 km/h. Zudem springt er bis zu 6 Meter aus dem Wasser.

Der Kurzflossen-Makohai lebt in küstennahen Gewässern und schwimmt oft nahe an der Oberfläche. Er ist aber so selten geworden, dass Sichtungen wie jene 2022 an der spanischen Mittelmeerküste als Sensation durch die Presse gehen.

Katzenhai

Katzenhai Grösse: 1 bis 1,5 Meter

Lebensraum: Am Meeresgrund in 20 bis 60 Meter Tiefe, nachtaktiv

Vorkommen: Vom Aussterben bedroht

Gefahrenpotenzial: ungefährlich Mehr anzeigen

Der Katzenhai hat seinen Namen nicht, weil er mit einer Grösse von einem bis eineinhalb Metern im Vergleich zu seinen grossen Verwandten wie ein Streicheltier wirkt. Die Augen sind es laut Beschreibungen, die an Katzen erinnern.

Für Menschen ist der Katzenhai ungefährlich, obwohl er sich auch im flachen Wasser an der Küste aufhält. Er kann aber auch bis auf 800 Meter Tiefe abtauchen. Wie praktisch alle im Mittelmeer vorkommenden Haiarten ist er vom Aussterben bedroht. Immer wieder enden Katzenhaie als Beifang in den Netzen der kommerziellen Fischer.

Riesenhai

Riesenhai Grösse: 8 bis 12 Meter, 4 bis 7 Tonnen

Lebensraum: Tiefsee, bis 700 Tiefe, aber auch küstennahe Gebiete, kühles Wasser

Vorkommen: Im Mittelmeer sehr selten

Gefahrenpotenzial: Ungefährlich, frisst nur Plankton Mehr anzeigen

Der Riesenhai wird zehn bis zwölf Meter lang und fünf bis sieben Tonnen schwer. Sperrt er sein Maul auf, passt ein Meter zwischen Ober- und Unterkiefer. Vor Kurzem tauchte ein Exemplar vor Marbella in Spanien auf. Videos zeigen einen Jetskifahrer mit Vollgas das Weite suchen.

Dabei hat der Riesenhai gar keine Zähne und frisst nur Plankton. Aber die grosse Schwanzflosse, die seine beeindruckende Länge erahnen lässt, dürfte noch andere Küstenbesucher in Angst und Schrecken versetzen.

Fuchshai

Fuchshai Grösse: Bis zu 6 Meter dank extrem langer Schwanzflosse

Lebensraum: Tiefsee, westliches Mittelmeer

Vorkommen: Vom Aussterben bedroht

Gefahrenpotenzial: Nicht aggressiv, «trotzdem sollte man vorsichtig sein», schreibt «Haie.net» Mehr anzeigen

Der obere Lappen der Schwanzflosse kann so lang sein wie der Rest seines Körpers. Der Fuchshai nutzt seinen langen Schwanz, um seine Beute k.o. zu schlagen, weshalb er auch Drescherhai genannt wird. Er kann auch meterhoch aus dem Wasser springen.

Weisser Hai

Weisser Hai Grösse: 4 bis 7 Meter, bis zu 3,5 Tonnen

Lebensraum: Sizilien, Adria, Balearen

Vorkommen: Vom Aussterben bedroht

Gefahrenpotenzial: Eigentlich nicht an Menschen interessiert, trotzdem gefährlich Mehr anzeigen

Er steht für die Angst der Menschen vor Haien, dank der Filmreihe, deren deutsche Übersetzung seinen Namen trägt. Schon Sichtungen von Weissen Haien im Mittelmeer machen Schlagzeilen.

Tatsächlich ist der Weisse Hai der grösste Jäger im Meer. Auf seinem Speiseplan stehen neben Seehunden, Seelöwen und sogar Seeelefanten auch andere Haiarten wie der eigentlich viel schnellere Mako. Daneben erlegt er Thunfische oder Delphine – kaum ein Meerestier ist sicher vor dem Weissen Hai.

Die Datenbank des Florida Museums verzeichnet 17 tödliche Haiangriffe im Mittelmeer – passiert zwischen 1901 und 1969. Neun davon gehen auf Weisse Haie zurück, bei den weiteren tödlich verlaufenen Angriffen ist die Art nicht bekannt.

Trotz seiner Position an der Spitze der Nahrungskette ist auch der Weisse Hai im Mittelmeer vom Aussterben bedroht. Allein zwischen 1986 und 2000 sei der Bestand um 59 bis 89 Prozent zurückgegangen, schreibt die Hai-Stiftung.

