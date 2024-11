1500 Meter über dem Abgrund: Diese Leiter in China ist nichts für schwache Nerven In China sorgt eine Leiter für besonderen Nervenkitzel. Abenteuerlustige dürfen in einer Höhe von 1500 Metern über dünne Stahlsprossen klettern. Für Menschen mit Herzproblemen vielleicht nicht die allerbeste Idee. 05.11.2024

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Auf dem Berg Qixing in der chinesischen Provinz Hunan ist ein spektakuläres Kletterprojekt unter dem Namen «Via Ferrata» entstanden.

Die Leiter verbindet zwei Felsen in einer Höhe von 1500 Metern.

In der Beta-Testphase können nur Medien und Influencer die Route begehen. Die offizielle Eröffnung ist in zwei Wochen geplant. Mehr anzeigen

Sie heisst «Via Ferrata» und soll die neueste Attraktion im Naturpark Zhangjiajie in der Provinz Hunan werden. Die Leiter ist 168 Meter lang und erstreckt sich zwischen zwei Klippen in einer Höhe von 1500 Metern. Dieses Projekt wurde in Zusammenarbeit mit der China Adventure Association entwickelt.

Das Besteigen ist nur mit der nötigen Sicherheitsausrüstung wie Helm und Sicherungsgurt möglich. Für Menschen mit hohem Blutdruck oder Herzproblemen ist der Zutritt nicht gestattet.

Aktuell befindet sich die Kletterroute in der sogenannten Beta-Testphase und ist lediglich für Medienvertreter und Influencer geöffnet. Ein offizieller Startschuss für die Öffentlichkeit ist in etwa zwei Wochen geplant. Der Einstiegspreis liegt zunächst bei 780 Yuan (ca. 95 Franken), könnte jedoch nach dem Testlauf noch angepasst werden.