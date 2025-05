Dramatische Landung: So spektakulär musste diese Lufthansa-Maschine durchstarten Als der Lufthansa City Airlines A320neo am Dienstag von München in Dublin landen wollte, wurde das zu einer Herausforderung. Wie es dazu kam, erfährst du im Video. 27.05.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Am Montag konnte ein Airbus A320neo aus München in Dublin nicht sofort landen und musste durchstarten.

Das Flugzeug der Lufthansa City Airlines musste einen weiteren Anlauf machen, bis die Landung erfolgte. Mehr anzeigen

Nicht jede Landung verläuft einwandfrei. So war am Montag der Airbus A320neo der Lufthansa City Airlines in Dublin gezwungen, bei der ersten Landung ein «Touch and Go»-Manöver durchzuführen.

