Diese Bunkeranlage wurde einst für die DDR-Armee gebaut und soll 250 Kilogramm schweren Bunker brechende Bomben standhalten. zVg

Angesichts der Weltlage sind Bunker im Trend: Im Norden Ostdeutschlands steht jetzt eine besonders grosszügige Atomschutz-Anlage zum Verkauf. Die Sache hat nur einen Haken.

Andreas Fischer

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Eine ehemals streng abgeschottete Bunkeranlage der DDR steht zum Verkauf.

Der Atombunker verfügt über zwei unterirdische Etagen, einen oberirdischen Bunker. Zum Gelände gehören zahlreiche weitere Gebäude.

Den Preis verrät der Immobilienmakler Kaufinteressierten nur auf Nachfrage. Mehr anzeigen

Sicher ist nichts mehr in der Welt: Da ist ein Atomschutzbunker vielleicht eine Überlegung wert. In n der Nähe der deutschen Ostseeküste steht derzeit eine ziemlich grosse Anlage zum Verkauf: Auf einem 17 Hektaren grossen Grundstück zwischen Rostock und Stralsund stehen in einem Tiefbunker auf zwei Etagen 1800 Quadratmeter Nutzfläche zur Verfügung, dazu kommen 500 Quadratmeter in einem oberirdischen Bunker.

Das Ensemble umfasst ausserdem weitere Bauwerke wie Wachgebäude, Sammelgebäude, Sozialgebäude, Garagen, Stabsgebäude, Wasserwerk und Pumpenhaus mit zwei je 100 Kubikmeter fassenden Zisternen. Den Preis für die ungewöhnliche Liegenschaft gibt es freilich nur auf Nachfrage. Fest steht lediglich die Maklerprovision von 20’000 Euro (ca. 18’700 Franken). In einem früheren Inserat wurde der «funktionsfähige Atombunker» für 1,75 Millionen Euro (1,64 Millionen Franken) feilgeboten.

Schutzklasse unklar

Die Bunkeranlage wurde in den 1980er-Jahren von der ehemaligen DDR gebaut und sollte im Falle eines Atomkriegs die Nachrichtenverbindungen zu befreundeten Staaten aufrechterhalten. Angelegt als ABC-Bunker, also für Angriffe mit nuklearen, biologischen und chemischen Waffen, geriet die Anlage nach der Wende jahrelang in Vergessenheit, wurde dann zu einem privaten Museum umgebaut und soll nun verkauft werden.

Ob die Bunkeranlage modernen Waffen standhält, wird im Angebot des Immobilienmaklers nicht erklärt. Schon beim Bau war die Anlage nur in der zweitniedrigsten Schutzklasse eingeordnet. Immerhin soll eine Baugenehmigung für zwölf Wohneinheiten auf dem Gelände vorliegen. Einschränkungen könnte es allerdings durch Auflagen des Denkmalschutzes geben.