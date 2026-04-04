Der Dorado-Wels kann bis zu 192 Zentimeter gross werden. Wikipedia

Der Dorado-Wels legt im Amazonas die längste Wanderung der Tierwelt zurück – über 11'000 Kilometer. Doch Staudämme und Umweltprobleme bedrohen seine Route zunehmend. Jetzt soll ein Schutzplan helfen.

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Dorado-Wels unternimmt mit über 11'200 Kilometern die längste bekannte Süsswasserwanderung der Welt zwischen Anden und Atlantik.

Staudämme und Umweltbelastungen bedrohen diese Route massiv, mit Bestandsrückgängen von bis zu 80 % in manchen Regionen.

Da der Fisch ökologisch und wirtschaftlich wichtig ist, haben mehrere Länder einen gemeinsamen Schutzplan zur Erhaltung der Wanderwege beschlossen. Mehr anzeigen

Wenn die Regenzeit den Amazonas anschwellen lässt, beginnt für den Dorado-Wels (Brachyplatystoma rousseauxii) eine besondere Reise. Der Fluss wird schneller und tiefer – für den Fisch ist das das Signal zum Aufbruch. Seine Route führt über rund 7000 Meilen, also über 11'200 Kilometer und gilt als die längste Süsswasserwanderung der Welt.

Der Dorado gehört zur Familie der «Goliath»-Welse. Er laicht in den Anden, also in den Quellgebieten des Amazonas. Die Larven treiben danach tausende Kilometer bis zur Mündung in den Atlantik. Dort wachsen sie im nährstoffreichen Brackwasser heran, bevor sie nach ein bis zwei Jahren wieder flussaufwärts ziehen.

Route zunehmend blockiert

Erst in den letzten Jahren konnten Forschende diese komplette Reise nachweisen, berichtet CNN. Doch genau diese Route ist heute bedroht. Staudämme und verbauten Flüsse blockieren den Weg zu den Laichgebieten.

Die Folgen sind deutlich messbar. In Bolivien gingen die Bestände laut Studien um 80 % zurück, nachdem flussabwärts in Brasilien zwei Dämme gebaut wurden. Der Dorado droht in einzelnen Regionen ganz zu verschwinden.

Wichtiger Fisch für Mensch und Natur

Der Fisch spielt eine wichtige Rolle im Ökosystem. Als Spitzenräuber sorgt er dafür, dass andere Arten im Gleichgewicht bleiben. Gleichzeitig ist er auch für die Menschen im Amazonasgebiet zentral.

Rund 47 Millionen Menschen leben dort. Wanderfische machen 93 % des Fangs aus und bringen jährlich etwa 436 Millionen Dollar ein. Der Rückgang der Bestände hat deshalb direkte Folgen für Ernährung und Einkommen.

Internationaler Plan soll helfen

Um gegenzusteuern, haben sechs Länder einen gemeinsamen Aktionsplan beschlossen. Ziel ist es, die Flüsse besser zu vernetzen und die Wanderwege offen zu halten.

«(Der dorado) ist unglaublich wichtig für die Menschen entlang des Amazonas», sagt Biologe Zeb Hogan, bei CNN. «Wir müssen alle zusammenbringen, um gemeinsam Lösungen zu finden.»

Der Plan gilt als erster Schritt für besseren Schutz von wandernden Süsswasserfischen. Auch andere Arten sollen davon profitieren.

Weitere Belastungen und mögliche Lösungen

Neben Staudämmen gibt es weitere Probleme. Quecksilber aus dem Bergbau und Überfischung setzen den Beständen zusätzlich zu.

Fachleute fordern deshalb bessere Planung bei Wasserkraftprojekten. Auch bestehende Anlagen könnten angepasst werden, etwa mit Fischpässen. «Wissenschaftler sind überrascht, wie schnell sich diese Fische erholen, wenn man ihnen wieder Wege ermöglicht», sagt Hogan.

Ein globales Problem

Der Dorado ist kein Einzelfall. Weltweit sind die Bestände von wandernden Süsswasserfischen seit 1970 um 81 % zurückgegangen. Ein Bericht nennt 325 Arten, die besonderen Schutz brauchen.

Ein zentrales Problem: Flüsse verlaufen oft durch mehrere Länder. Schutzmassnahmen sind deshalb schwierig umzusetzen.

«Flüsse kennen keine Grenzen – und die Fische auch nicht», sagt WWF-Expertin Michele Thieme. Ohne Zusammenarbeit könnten viele dieser Wanderungen in Zukunft ganz verschwinden.