  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Meeresbiologen staunen Diese freche Krake macht einfach Landgang – als wär’s das Normalste der Welt

Christian Thumshirn

6.11.2025

Auf acht Beinen ins Abenteuer – Dieser freche Krake macht einfach Landgang – als wär’s das Normalste der Welt

Auf acht Beinen ins Abenteuer – Dieser freche Krake macht einfach Landgang – als wär’s das Normalste der Welt

Ein Krake auf Spaziergang? Warum eigentlich nicht! An der Ostküste von Vancouver Island wagt dieser kleine Rote das grosse Abenteuer – ein seltenes Schauspiel, das sogar Meeresbiologen staunen lässt.

05.11.2025

Ein Krake auf Spaziergang? Warum eigentlich nicht! An der Ostküste von Vancouver Island wagt dieser kleine Rote das grosse Abenteuer – ein seltenes Schauspiel, das sogar Meeresbiologen staunen lässt.

Christian Thumshirn

06.11.2025, 19:30

06.11.2025, 19:37

An der Ostküste von Vancouver Island hat eine Spaziergängerin ein seltenes Naturschauspiel gefilmt: Ein kleiner roter Krake verlässt das Meer, krabbelt rund 20 Meter über feuchtes Ufergestein – und gleitet dann gemächlich wieder ins Wasser.

Solche Landgänge sind extrem selten und selbst für erfahrene Meeresbiologen ein überraschender Anblick.

Ein seltener Blick auf ein verborgenes Verhalten

Warum manche Kraken zu solchen Abenteuern fähig sind, bleibt ein spannendes Geheimnis der Natur – doch fest steht: Das Video sorgt weltweit für Staunen.

Mehr Videos aus dem Ressort

Per Anhalter durch die Weltmeere – Forscher filmen Oktopus, der auf einem Hai reitet

Per Anhalter durch die Weltmeere – Forscher filmen Oktopus, der auf einem Hai reitet

Es sind einzigartige Aufnahmen: In einer Bucht vor Neuseeland haben Forscher einen Kraken gefilmt, der einen Hai als Mitfahrgelegenheit nutzt. Macht er das absichtlich? Die Wissenschaft steht vor einem Rätsel.

02.04.2025

Mehr zum Thema

Riesen-Oktopus geht viral. Er küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Riesen-Oktopus geht viralEr küsst die Kamera, dann streichelt er den Taucher – das steckt wirklich dahinter

Per Anhalter durch die Weltmeere. Forscher filmen Oktopus, der auf einem Hai reitet

Per Anhalter durch die WeltmeereForscher filmen Oktopus, der auf einem Hai reitet

Acht Arme und kein Knoten. Darum könnten Oktopusse Vorbilder für Roboter sein

Acht Arme und kein KnotenDarum könnten Oktopusse Vorbilder für Roboter sein

Meistgelesen

Berner Horror-Start in Thessaloniki: Gigovic fliegt nach VAR-Intervention vom Platz
Shaqiri zaubert Basel in der Europa League zum Sieg
«Je schlechter es den Schweizern geht, desto besser geht es uns»
Königshaus lässt Ex-Prinz Andrew komplett verschwinden
Mann kollabiert bei Trump-Medienkonferenz +++ Nancy Pelosi macht nach 39 Jahren Schluss