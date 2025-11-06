Auf acht Beinen ins Abenteuer – Dieser freche Krake macht einfach Landgang – als wär’s das Normalste der Welt Ein Krake auf Spaziergang? Warum eigentlich nicht! An der Ostküste von Vancouver Island wagt dieser kleine Rote das grosse Abenteuer – ein seltenes Schauspiel, das sogar Meeresbiologen staunen lässt. 05.11.2025

Ein Krake auf Spaziergang? Warum eigentlich nicht! An der Ostküste von Vancouver Island wagt dieser kleine Rote das grosse Abenteuer – ein seltenes Schauspiel, das sogar Meeresbiologen staunen lässt.

An der Ostküste von Vancouver Island hat eine Spaziergängerin ein seltenes Naturschauspiel gefilmt: Ein kleiner roter Krake verlässt das Meer, krabbelt rund 20 Meter über feuchtes Ufergestein – und gleitet dann gemächlich wieder ins Wasser.

Solche Landgänge sind extrem selten und selbst für erfahrene Meeresbiologen ein überraschender Anblick.

Ein seltener Blick auf ein verborgenes Verhalten

Warum manche Kraken zu solchen Abenteuern fähig sind, bleibt ein spannendes Geheimnis der Natur – doch fest steht: Das Video sorgt weltweit für Staunen.

