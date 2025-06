Tiefer geht immer: Dieser Honda Civic sprengt alle Tuning-Regeln Nur noch Dach und Fenster ragen aus dem Asphalt: Der Banana Peel aus Taiwan ist ein extremes Tuningprojekt mit spektakulärer Tieferlegung und Steuerung wie in einem Science-Fiction-Film. 05.06.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Der Banana Peel ist ein extrem umgebauter Honda Civic, der so tiefgelegt wurde, dass nur noch Dach, Fenster und ein Teil der Motorhaube sichtbar bleiben.

Das Fahrzeug wird ohne Lenkrad oder Pedale über Sensoren und Bildschirme aus liegender Position gesteuert.

Videos des Banana Peel wurden in den sozialen Medien schon etliche Male geteilt.

In Taiwan hat die Werkstatt Stance Garage Taiwan (SGT) ein extremes Tuningprojekt realisiert: den Banana Peel. Wie La Derechia Diario berichtet, handelt es sich dabei um einen komplett umgebauten Honda Civic EG, der nur wenige Millimeter über dem Boden schwebt. Optisch wirkt es, als sei das Fahrzeug in den Asphalt eingebettet – sichtbar bleiben nur noch das Dach, die Fenster und ein Teil der Motorhaube.

In der Tuningszene ist der Trend zu besonders tiefergelegten Autos schon seit Langem etabliert. Was den Banana Peel so besonders macht, ist nicht nur seine extreme Tieferlegung, sondern auch seine futuristische Steuerung. Das Fahrzeug verzichtet vollständig auf ein Lenkrad oder Pedale. Stattdessen wird es über Bildschirme, Sensoren und Kameras wie in einem Raumschiff gesteuert. Der Fahrer liegt dabei in einer horizontalen Position innerhalb einer geschlossenen Kabine und erhält sämtliche Informationen über digitale Anzeigen.

Um diese extreme Tiefe zu erreichen, wurde die gesamte Fahrzeugstruktur massiv verändert. Die ursprüngliche Karosserie wurde umgebaut, das Chassis neu konstruiert und das Lenkungssystem komplett neu entwickelt. Trotz seiner flachen Silhouette bleibt das Auto beweglich und funktionstüchtig – zumindest auf flachen Oberflächen.

