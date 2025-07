Dieser Mann ersteigerte die teuerste Handtasche der Welt

Shinsuke Sakimoto ersteigerte die teuerste Handtasche der Welt für zehn Millionen Dollar. Instagram / shinsukesakimoto

Nachdem die erste Birkin Bag für zehn Millionen Dollar versteigert wurde, steht nun die Identität des Käufers fest: Der Japaner Shinsuke Sakimoto will Jane Birkins Handtasche öffentlich zugänglich machen.

Kürzlich wurde die erste Birkin Bag des Modehauses Hermès bei einer Auktion in Paris für einen Rekordpreis von rund acht Millionen Franken versteigert.

Nun ist klar, wer die teuerste Handtasche der Welt ersteigerte.

Der japanische Luxuswarenhändler Shinsuke Sakimoto will die Tasche der Öffentlichkeit zugänglich machen.

Zehn Millionen Dollar für eine gebrauchte Handtasche: Die Versteigerung der ersten Birkin Bag beim Pariser Sotheby's für eine Rekordsumme sorgte kürzlich für eine kleine Sensation. Nun ist auch klar, wer der neue Besitzer der legendären Handtasche von Ikone Jane Birkin ist: Es ist der japanische Luxuswarenhändler Shinsuke Sakimoto, Chef der Firma Valuence.

Im Tresor verwahren will er das historische Erbe der 2023 verstorbenen Sängerin und Schauspielerin jedoch keineswegs: Vielmehr plane er, die Tasche «als kulturelles Erbe» zugänglich zu machen, wie er in einer Mitteilung zitiert wird. Der Geist der Freiheit und Individualität Jane Birkins passe zur Firmenphilosophie, so der Ex-Fussballmanager, der sich auf den An- und Verkauf von Luxuswaren spezialisiert hat.

Was Sakimoto nun plant, lässt Fanherzen höher schlagen: Die Tasche soll nicht eingelagert werden, sondern weltweit ausgestellt werden. Die Firma Valuence kündigte an, das Unikat in einem eigenen Museum oder bei Wanderausstellungen der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

Intensiv genutzte Handtasche

Historisch ist die Tasche allemal: Die erste Birkin Bag wurde 1985 für Jane Birkin persönlich gefertigt, nachdem sie sich in einem Flugzeug beim damaligen Hermès-Chef über das Fehlen praktischer Handtaschen beschwert hatte. Kurz darauf kritzelte Jean-Louis Dumas das Design auf eine Papiertüte. Heraus kam eine Tasche, die Platz für alles bot – inklusive Babyflaschen.

Jane Birkin nutzte ihr Exemplar intensiv: Sie personalisierte es und beklebte es mit Stickern von Unicef und Médecins du Monde verziert, heute sind die Reste davon noch erhalten und zu sehen. 1994 trennte sie sich davon zugunsten einer Wohltätigkeitsauktion – für gerade einmal 2000 Dollar.

Dass dieselbe Tasche nun für zehn Millionen Dollar verkauft wurde, zeigt auch, was hinter dem Mythos Birkin steckt. Bei der Auktion hatten sich neun Bieter ein schnelles, erbittertes Duell geliefert. Innerhalb von wenigen Minuten kletterte der Preis auf den Rekordwert.