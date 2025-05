Das Döner-Logo entstand Ende der 80er-Jahre. IMAGO/Bihlmayerfotografie

Jeder kennt das Döner-Papier. Doch wer hat es eigentlich entworfen? Ein ARD-Podcast hat das Rätsel nun endlich gelöst.

Wer schon mal einen Döner gegessen hat, hat sicher schon den Mann mit dem Messer vor dem Fleischspiess auf dem Papier gesehen, in dem die Brottasche liegt. Doch kaum jemand kennt die Geschichte hinter dem legendären Design.

Der ARD-Podcast «Obsessed: Döner Papers» hat das Rätsel nun gelöst. Hinter dem Papier steckt Mehmet Unay. Damals arbeitete er als Grafiker für ein türkisches Reiseunternehmen in Deutschland. Daneben nahm er kleine Aufträge aus der türkischen Community an. Heute ist er pensioniert.

Für wenig Geld und ohne zu wissen, wie berühmt seine Illustration werden würde, fertigte Unay Ende der 80er Jahre das Döner-Logo an. «Das war nicht unsere Absicht, ein berühmtes Logo zu machen. Der Auftrag war ein Lückenfüller», sagt er.

Nach einer Stunde war das Logo fertig

Doch das Design stammt nicht ganz von ihm. Weil das Budget so klein ausfiel, sollte der Aufwand auch gering bleiben. Also bediente sich der Grafiker an einer Vorlage aus einem Katalog mit Illustrationen, wie sie im Vor-Google-Zeitalter gebräuchlich waren.

Er fand einen Koch mit Mütze und Rollbraten. Diesem drückte er ein langes Messer in die Hand und fügte einen Döner-Spiess hinzu. Nach einer Stunde war er fertig. Den Schriftzug Döner Kebab hat später eine andere Person darüber gesetzt.

Obwohl das Döner-Logo so erfolgreich wurde und sich deutschlandweit etablierte, bekannte sich Mehmet Unay nie zu offiziell zu seinem Werk. Für ihn sei das Bild das Ergebnis aus dem Schaffen mehrerer Personen.

Drei Jahre Recherche brauchte es, um die Entstehungszeit auf einen Zeitraum von 1984 bis 1991 einzugrenzen. Das ARD-Team rund um Podcast-Host Aylin Doğan entdeckte eine Grafik-Vorlage aus den 1980er-Jahren, die als Vorbild für das Logo gedient hat.

Letztendlich konnte auch die Person dahinter ermittelt werden, der Kontakt kam über Mehmet Unays Sohn zustande, der heute ebenfalls Grafiker ist.