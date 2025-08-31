Einzigartiger Fang in Costa Rica: Dieser orange Ammenhai ist ein Albino
Die Bilder mit dem orangen Ammenhai gehen derzeit in den Medien um die Welt. Es ist von einem aussergewöhnlichen Fang die Rede, denn der Hai ist ein Albino, der zum ersten Mal gesichtet und dokumentiert wurde.
29.08.2025
- Im August 2024 fischten Sportfischer einen orangefarbenen Ammenhai in Costa Rica aus dem Wasser.
- Nachdem sie ihn fotografierten, liessen sie den Fisch wieder frei.
- Forscher*innen analysierten die Bilder und haben nun bestätigt, dass es sich bei diesem einzigartigen Fang um einen Albino-Hai handelt.
Forscher*innen dokumentieren zum ersten Mal einen orangefarbenen Ammenhai und stellen fest, dass der Fisch ein Albino ist.
Der orange Ammenhai wurde erstmals im August 2024 von Sportfischern in Costa Rica aus dem Wasser geholt, abfotografiert und wieder freigelassen.
Die Wissenschaftler*innen haben die Bilder analysiert und bestätigen, dass der Hai von Albino-Xanthochromie betroffen ist.
Im Video kannst du den aussergewöhnlichen Hai und weitere Tiere bewundern, die davon betroffen sind, und du erfährst, was Albino-Xanthochromie bedeutet.
