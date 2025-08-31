  1. Privatkunden
Einzigartiger Fang in Costa Rica Dieser orange Ammenhai ist ein Albino

Nicole Agostini

31.8.2025

Einzigartiger Fang in Costa Rica: Dieser orange Ammenhai ist ein Albino

Einzigartiger Fang in Costa Rica: Dieser orange Ammenhai ist ein Albino

Die Bilder mit dem orangen Ammenhai gehen derzeit in den Medien um die Welt. Es ist von einem aussergewöhnlichen Fang die Rede, denn der Hai ist ein Albino, der zum ersten Mal gesichtet und dokumentiert wurde.

29.08.2025

Die Bilder des orangen Ammenhais gehen derzeit in den Medien um die Welt. Es ist von einem aussergewöhnlichen Fang die Rede, denn der Hai ist ein Albino, der zum ersten Mal gesichtet und dokumentiert wurde.

Nicole Agostini

31.08.2025, 18:52

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Im August 2024 fischten Sportfischer einen orangefarbenen Ammenhai in Costa Rica aus dem Wasser.
  • Nachdem sie ihn fotografierten, liessen sie den Fisch wieder frei.
  • Forscher*innen analysierten die Bilder und haben nun bestätigt, dass es sich bei diesem einzigartigen Fang um einen Albino-Hai handelt.
Mehr anzeigen

Forscher*innen dokumentieren zum ersten Mal einen orangefarbenen Ammenhai und stellen fest, dass der Fisch ein Albino ist.

Der orange Ammenhai wurde erstmals im August 2024 von Sportfischern in Costa Rica aus dem Wasser geholt, abfotografiert und wieder freigelassen.

Die Wissenschaftler*innen haben die Bilder analysiert und bestätigen, dass der Hai von Albino-Xanthochromie betroffen ist.

Im Video kannst du den aussergewöhnlichen Hai und weitere Tiere bewundern, die davon betroffen sind, und du erfährst, was Albino-Xanthochromie bedeutet.

