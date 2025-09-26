  1. Privatkunden
Millionen-Coup in Kalifornien Dieser Plan der 25 Schmuck-Räuber geht gründlich schief

Nicole Agostini

26.9.2025

Eine Gruppe von 25 Vermummten dringt in ein Juweliergeschäft in der kalifornischen Stadt San Ramon ein und reisst kostbaren Schmuck an sich – doch in ihrem Plan haben sie ein entscheidendes Detail vergessen.

Eine Gruppe von 25 Vermummten dringt in ein Juweliergeschäft in der kalifornischen Stadt San Ramon ein und reisst kostbaren Schmuck an sich – doch in ihrem Plan haben sie ein entscheidendes Detail vergessen.

Nicole Agostini

26.09.2025, 20:15

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • 25 Vermummte stürmen ein Juweliergeschäft in der kalifornischen Stadt San Ramon und erbeuten Schmuck im Wert von zwei Millionen Dollar.
  • Der Blitzüberfall verläuft zuerst äussert zielstrebig. Doch dann stossen die Gangster auf ein unerwartetes Problem.
  • Ob die Polizei die Bande dingfest machen kann, erfährst du im Video.
Mehr anzeigen

In Kalifornien macht derzeit ein Juwelenraub Schlagzeilen: 25 maskierte Täter stürmen am Montag das Geschäft Heller Jewelers in San Ramon.

In wenigen Minuten erbeuteten sie Schmuck im Wert von rund zwei Million Dollar – doch die Aktion lief nicht wie geplant. Wieso und, ob die Polizei die Bande festnehmen kann, erfährst du im Video.

