Millionen-Coup in Kalifornien: Dieser Plan der 25 Schmuck-Räuber geht gründlich schief Eine Gruppe von 25 Vermummten dringt in ein Juweliergeschäft in der kalifornischen Stadt San Ramon ein und reisst kostbaren Schmuck an sich – doch in ihrem Plan haben sie ein entscheidendes Detail vergessen. 26.09.2025

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen 25 Vermummte stürmen ein Juweliergeschäft in der kalifornischen Stadt San Ramon und erbeuten Schmuck im Wert von zwei Millionen Dollar.

Der Blitzüberfall verläuft zuerst äussert zielstrebig. Doch dann stossen die Gangster auf ein unerwartetes Problem.

In Kalifornien macht derzeit ein Juwelenraub Schlagzeilen: 25 maskierte Täter stürmen am Montag das Geschäft Heller Jewelers in San Ramon.

In wenigen Minuten erbeuteten sie Schmuck im Wert von rund zwei Million Dollar – doch die Aktion lief nicht wie geplant. Wieso und, ob die Polizei die Bande festnehmen kann, erfährst du im Video.

