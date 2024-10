Unser Social-Team hat sich ins Spukhotel gewagt Was passt besser zu Halloween als ein Spukhotel? Deshalb ist unser Social Media-Team losgegangen um einen Escape-Raum zu lösen. Aber natürlich nicht irgendeinen, sondern den grusligsten inklusive Schauspieler. 30.10.2024

Halloween wird oftmals mit grusligen Gestalten und Horror in Verbindung gebracht. Zwei Dinge, die unser Social-Media-Team so gar nicht mag. Deshalb wurde es höchste Zeit, einen Horror-Escape-Raum zu besuchen – mit einigen Überraschungen.

Yannik Tschan

Das Spukhotel

Unsere zwei Social Media-Redaktoren Yaiza und Yannik bezeichnen sich selber als Angsthasen. Horror und erschreckt werden mögen sie gar nicht und so ist auch Halloween definitiv nicht ihre Lieblingszeit. Damit sie ihren Ängsten begegnen und sie hoffentlich überwinden können, haben sie sich in das Nightmare Hotel von Mission Escape gewagt.

Wer noch nie in einem Escape-Room war, kann es sich etwa so vorstellen: Man wird in einem Raum eingesperrt. Seine Freiheit muss man sich erspielen. Mit Hinweisen muss man kleine Rätsel lösen und findet so den Weg in den nächsten Raum oder zum nächsten Rätsel. Doch die Herausforderung an dieser Challenge war, dass so einige böse Überraschungen auf das Team wartete. Als wäre das nicht genug, kamen verkleidete Schauspieler dazu, die den beiden einen richtigen Schrecken eingejagt haben.

Der Volksbrauch aus Irland

Was viele nicht wissen, der Halloween-Brauch kommt ursprünglich aus Irland. Man gedenkt am «All Halows Eve», übersetzt, der Abend vor Allerheiligen, an die verstorbenen Personen. Im Christentum gibt es den Tag ebenfalls, bekannt als Allerheiligen Tag.

Halloween wird ausgiebig gefeiert. (Archivbild) Bild: Ole Spata/dpa

Durch Auswanderer kam Halloween dann in die USA und wurde dort umso beliebter. Ursprünglich waren es auch Rüben, welche man ausgehöhlt und beleuchtet hat – in den USA gab es allerdings zu viele Kürbisse, weshalb sich der Brauch etwas verändert hatte und man wie heute Kürbisse aushöhlte.

Im Verlauf der 90er Jahre kam Halloween, so wie wir es kennen, nach Europa. Inzwischen gibt es auch hier allerlei Produkte für Halloween: vom Schnitzkürbis über Kostüme bis zu thematischen Süssigkeiten.

Deshalb verkleiden wir uns als Geister

Der Mythologie nach kommen an Halloween die Toten auf der Suche nach den Lebenden, die im nächsten Jahr sterben sollten. Zur Abschreckung deren, verkleidete man sich selber als Ungeheuer und versuchte somit die Toten abzuschrecken. Auch Feuer solle helfen und Geister fernhalten.

Nun ist es höchste Zeit, packt die grusligen Kostüme aus und stellt ein paar Süssigkeiten bereit. Oder lasst euch mal wieder so richtig erschrecken, wenn ihr euch traut.