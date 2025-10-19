  1. Privatkunden
Spektakuläre Entdeckung «Dinosaurier-Autobahn» ist noch länger als gedacht

Fabienne Berner

19.10.2025

Spektakuläre Entdeckung: «Dinosaurier-Autobahn» ist noch länger als gedacht

Spektakuläre Entdeckung: «Dinosaurier-Autobahn» ist noch länger als gedacht

Vor 166 Millionen Jahren durchquerten Dinosaurier das Gebiet des heutigen Oxfordshire in England – Drohnenaufnahmen zeigen eine über 200 Meter lange Abfolge von Fussabdrücken im Kalksteinboden.

16.10.2025

Vor 166 Millionen Jahren durchquerten Dinosaurier das Gebiet des heutigen Oxfordshire in England – Drohnenaufnahmen zeigen eine über 200 Meter lange Abfolge von Fussabdrücken im Kalksteinboden.

Fabienne Berner

19.10.2025, 20:31

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • In England wurden auf einer Länge von über 200 Metern versteinerte Dinosaurierspuren entdeckt.
  • Die Fussabdrücke stammen vermutlich mehrheitlich von Sauropoden und sind rund 166 Millionen Jahre alt.
  • Auch fossile Meerestiere wurden gefunden, was auf eine frühere Meeresbedeckung der Region hinweist.
Mehr anzeigen

In einem Steinbruch in Oxfordshire, haben Paläontolog*innen über 200 Meter lange Dinosaurierspuren freigelegt. Es ist eine der grössten Fundstellen Grossbritanniens. Entdeckt wurden die Abdrücke im Dewars-Farm-Steinbruch, wo bereits in den 1990er-Jahren und 2024 ähnliche Funde gemacht worden waren.

Der Grossteil der riesigen Fussabdrücke stammt vermutlich von pflanzenfressenden Sauropoden, die vor rund 166 Millionen Jahren durch die damalige Landschaft wanderten. Die Grösse und das Ausmass der Funde sind äusserst selten. An der Stelle kreuzen sich zudem Spuren von fünf verschiedenen Arten – von Pflanzen- und Fleischfressern.

Neben den Dinosaurierspuren fanden die Forschenden auch fossile Meerestiere, darunter einen winzigen Seeigel. Dieser Fund deutet darauf hin, dass das Gebiet einst vom Meer bedeckt war – lange bevor die Dinosaurier ihre Fussabdrücke auf dem ehemaligen Meeresboden hinterliessen.

Mehr zum Thema

Saurier-Experte klärt auf: «Haben die T-Rex wirklich so ausgesehen?»

Saurier-Experte klärt auf: «Haben die T-Rex wirklich so ausgesehen?»

Museumsdirektor Hans-Jakob Siber beantwortet uns die Frage, ob Hollywood seine Dinosaurier komplett verhunzt. Der lebenslange Knochen-Sammler sieht das mit dem Realismus alles nicht so eng.

01.07.2025

