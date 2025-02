Daniel Barenboim während eines Interviews in der Mailänder Scala im Februar 2023. KEYSTONE

Dirigent Daniel Barenboim (82) hat seine Parkinson-Erkrankung öffentlich gemacht. «Ich möchte heute mitteilen, dass ich an der Parkinson-Krankheit leide», schrieb Barenboim in einem persönlichen Statement.

Keystone-SDA SDA

Der Dirigent Daniel Barenboim (82) hat bekannt gegeben, dass er an Parkinson erkrankt ist.

Er werde so viele seiner beruflichen Aktivitäten aufrecht erhalten, wie ihm seine Krankheit ermögliche.

Barenboim engagiert sich mit einem Orchester junger Israeli und Araber*innen für die Verständigung in Nahost. Mehr anzeigen

Barenboim ist in Argentinien geboren und mit seiner Familie nach Israel übersiedelt. Neben diesen beiden besitzt er auch die spanische und symbolisch die palästinensische Nationalität.

«Ich weiss, dass sich viele Menschen Sorgen um meine Gesundheit gemacht haben, und bin berührt von der Unterstützung, die ich in den letzten drei Jahren erhalten habe», hiess es in der Mitteilung. Mit Blick auf die Zukunft plane Barenboim, so viele seiner beruflichen Verpflichtungen wie möglich aufrechtzuerhalten.

Parkinson ist eine nervenbedingte Bewegungsstörung, die vor allem ältere Menschen trifft.

Barenboim hatte 1992 als Generalmusikdirektor der Berliner Staatsoper Unter den Linden auch die Staatskapelle in der deutschen Hauptstadt übernommen, die unter seiner Leitung internationale Reputation erlangte. Die musikalische Leitung der Staatsoper gab er gesundheitsbedingt Anfang 2023 ab.

Sein Nachfolger ist Christian Thielemann. Seit einiger Zeit war Barenboim immer wieder krankheitsbedingt ausgefallen.

West-Eastern Divan Orchestra ist «wichtigste Verantwortung»

«Wenn ich nicht in der Lage bin, aufzutreten, dann deshalb, weil meine Gesundheit es mir nicht erlaubt», schrieb der Dirigent. Er habe sich mit seiner neuen Realität auseinandergesetzt und konzentriere sich darauf, die bestmögliche Behandlung zu erhalten.

Der Pianist ist auch für sein West-Eastern Divan Orchestra bekannt. Es setzt sich aus jungen Musikerinnen und Musikern aus Israel und arabischen Ländern zusammen. Das Orchester betrachte er als seine «wichtigste Verantwortung». Es sei ihm ein grosses Anliegen, «die langfristige Stabilität und Entwicklung des Orchesters zu gewährleisten.»