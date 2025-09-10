Die Lust von Schweizern auf Reisen in die USA ist wegen Präsident Donald Trump gesunken. In den ersten sechs Monaten 2025 gab es 6 Prozent weniger Einreisen in die USA als im Vorjahressemester.
Dies geht aus einer Umfrage des Schweizer Reise-Verbands (SRV) bei 172 Mitgliedern hervor, die am Mittwoch veröffentlicht wurde. «Die aktuelle Politik beeinflusst das Reiseverhalten negativ», hiess es. Im Gesamtjahr 2025 dürfte das Minus noch grösser ausfallen. Der SRV rechnet mit einem Rückgang der US-Reisen um rund 10 Prozent. Damit dürften es nur noch 340'000 Reisende werden.
Zum Vergleich: 2024 waren noch 380'000 Schweizer in die USA geflogen.
Damit stehen die USA alleine da. Denn eigentlich führen politische Ereignisse meist nur zu vorübergehenden Rückgängen. So ging die Nachfrage nach Zypern- oder Ägypten-Reisen kurzfristig leicht zurück beziehungsweise verlagerte sich auf andere Regionen, als sich die Lage im Nahen Osten verschärfte.
Vom US-Taucher profitierten andere Destinationen, erklärte der SRV: Dies seien Kanada, Australien sowie verschiedene Länder in Asien und Afrika.
Plus von 5 Prozent erwartet
Denn generell ist die Reiselust gross. Der Schweizer Reise-Verband erwartet für die Reisebranche ein Umsatzplus von 5 Prozent gegenüber dem Vorjahr. «Besonders Badeferien sowie beratungsintensive individuelle Rund- und Fernreisen stehen hoch im Kurs und treiben das Wachstum an», schrieb der SRV.
Im Sommer waren Spanien, Griechenland und die Türkei die gefragtesten Destinationen. «Skandinavien gewinnt als Destination zwar weiterhin an Beliebtheit, doch der Trend zur «Coolcation» geht nicht zulasten klassischer Mittelmeerziele», hiess es. Die nordeuropäischen Länder machen nur rund 8 bis 9 Prozent der Gesamtnachfrage aus.
Im Herbst zieht es die Schweizer am häufigsten nach Ägypten, vor Griechenland und Spanien. Im Winter 2025/26 stehen die Malediven und Thailand an der Spitze. «Generell boomt Asien, auch mit Rekordnachfragen nach Japan und Sri Lanka», schrieb der SRV.
Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik
Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik: Dem US-Präsidenten gefallen die Arbeitsmarktzahlen nicht. Also entlässt er die Chefin der zuständigen Behörde.
05.09.2025
Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose
STORY: Die Konjunkturschwäche treibt die deutsche Arbeitslosenzahl erstmals seit über zehn Jahren über die Drei-Millionen-Marke. Die Zahl der Erwerbslosen kletterte im August um 46.000 auf 3,025 Millionen, wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) am Freitag in Nürnberg mitteilte. Eine Drei vor dem Komma in dieser Statistik hatte es zuletzt im Februar 2015 mit damals 3,017 Millionen Arbeitslosen gegeben. Andrea Nahles, BA-Chefin «Im August ist das eingetreten, was wir auch erwartet haben. Aufgrund der Sommerpause ist die Arbeitslosigkeit auf über drei Millionen gestiegen. Die Unternehmen sind weiter zurückhaltend bei der Meldung neuer Stellen. Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung nimmt leicht zu. Bei der Inanspruchnahme von Kurzarbeit setzt sich der leichte Rückgang der vergangenen Monate fort. Der Arbeitsmarkt ist also nach wie vor von der wirtschaftlichen Flaute der vergangenen Jahre geprägt. Es gibt allerdings auch erste, wenn auch zarte Anzeichen einer Stabilisierung.» Als positive Überraschung erwies sich, dass die Zahl der Arbeitslosen um jahreszeitliche Schwankungen bereinigt im August um 9.000 niedriger ausfiel als im Juli. Analysten hatten hier ein Plus von 10.000 erwartet. Im Vergleich zum Vorjahresmonat stieg die Zahl der Menschen ohne Job im August allerdings um 153.000. Im September dürfte die übliche Herbstbelebung einsetzen und für einen Rückgang der Arbeitslosigkeit sorgen, sagte Nahles. «Ob die Arbeitslosigkeit allerdings langfristig unterhalb der drei Millionen bleibt ab nächstem Monat, das ist davon abhängig, wie sich die Konjunktur in den nächsten Monaten entwickelt. Es kann durchaus sein, dass wir die Marke von drei Millionen im Winter dann nochmal überschreiten werden.» Insbesondere die Industrie steckt in der Krise. Die Firmen ächzen unter hohen Energiekosten, zugleich macht dem Aussenhandel die aggressive Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu schaffen.
29.08.2025
Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen
Frankfurt/Washington, 26.08.2025: Donald Trump greift in Personalpolitik der US-Notenbank ein: Der sich zuspitzende Machtkampf zwischen dem US-Präsidenten und der Fed sorgt an den Finanzmärkten für Turbulenzen.
Investoren bangen um die Unabhängigkeit der Zentralbank rund um Präsident Jerome Powell, die Trump seit Monaten attackiert. Nach Trumps Ankündigung, die Fed-Gouverneurin Lisa Cook mit sofortiger Wirkung aus ihrem Amt zu entlassen, geben die Aktienmärkte am Dienstag nach, während Investoren sichere Häfen wie Gold suchen.
Seit Monaten fordert Trump von Fed-Präsident Jerome Powell sinkende Leitzinsen – bisher vergeblich. Als Reaktion auf die verwehrten Zinssenkungen forderte er wiederholt den Rücktritt von Powell, dessen Amtszeit im Mai 2026 endet. Ob ein US-Präsident den Chef der Fed überhaupt absetzen kann, ist juristisch allerdings nicht abschliessend geklärt.
27.08.2025
Manipulationsvorwurf: Trump entlässt Leiterin der Arbeitsmarktstatistik
Alarmzeichen am Jobmarkt: Erstmals seit 2015 über 3 Millionen Arbeitslose
Machtkampf um US-Notenbank: Trumps Angriffe belasten Börsen