«Es war schrecklich» Doppeldeckerbus rast in London auf Gehweg – mehrere Verletzte

dpa

4.9.2025 - 18:30

Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus in London sind mehrere Menschen verletzt worden.
Bei einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus in London sind mehrere Menschen verletzt worden.
Bild: IMAGO/i Images

Nach einem Unfall mit einem Doppeldeckerbus nahe der Victoria Station in London sind 15 Menschen ins Spital gebracht worden. Zwei weitere Personen seien noch am Unglücksort von Sanitätern behandelt worden, teilte die Polizei am Donnerstag mit. 

,

DPA, Philipp Fischer

04.09.2025, 18:30

05.09.2025, 04:21

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Einer der bekannten roten Doppeldeckerbusse ist in London in eine Gruppe Fussgänger gefahren.
  • Nahe der Victoria Station geriet der Bus mit hoher Geschwindigkeit auf den Gehweg.
  • Mehrere Menschen wurden verletzt und ins Spital gebracht.
Mehr anzeigen

Der Bus soll während des morgendlichen Berufsverkehrs auf einen Bürgersteig gefahren sein. Auf Aufnahmen war zu sehen, dass der Bus eine zertrümmerte Windschutzscheibe hatte. Noteinsatzfahrzeuge waren vor Ort.

Die Victoria Station ist ein wichtiger Bahnhof in der Nähe des Buckingham-Palasts. Dort halten sich üblicherweise viele Pendler und Touristen auf.

Nach Augenzeugenangaben war der Bus sehr schnell unterwegs. «Es befanden sich etwa 15, 16 Menschen in dem Bus», sagte Emit Suker. «Leute haben geschrien – es war schrecklich.»

Die Londoner Polizei rief Augenzeug*innen auf, Handy- oder andere Aufnahmen von dem Vorfall zur Verfügung zu stellen. Festnahmen gab es zunächst nicht. Die Person, die am Steuer des Busses sass, wurde verletzt.

