  1. Privatkunden
  2. Geschäftskunden
  3. Über Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Telefonbuch
DE

Übersicht

Fussball-News
Fussball-Videos

Live Fussball

Live-Ticker
  blue Sport abonnieren

Ligen

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue1
football soccer player woman in action isolated white background. Vector illustration
Frauen-EM 2025

Super League Klubs

BSC Young Boys
FC Basel
FC Zürich
FC St.Gallen
FC Luzern
Grasshopper Club Zürich
FC Winterthur
Servette FC
FC Lugano
FC Lausanne-Sport
FC Sion
FC Thun Berner Oberland

Übersicht

Ski Alpin News
Wintersport News

Live Wintersport

Live-Ticker

Resultate und Wertungen FIS

Ski Alpin
Ski Alpin Wertungen
Langlauf
Langlauf Wertungen
Skispringen
Skispringen Wertungen
Nordische Kombination

Resultate und Wertungen IBU

Biathlon
Biathlon Wertungen

Übersicht

Eishockey-News

Live Eishockey

Live-Ticker

Resultate und Tabelle

National League
Swiss League
NHL

Übersicht

Tennis-News

Live Tennis

Live-Ticker

Turniere

ATP
WTA
Alle Grand Slam Turniere

Resultate

ATP-Weltrangliste
WTA-Weltrangliste

Übersicht

Motorsport-News

Live Motorsport

Live-Ticker

Rennen und Wertungen

Formel 1
Fahrerwertung
Moto GP
Fahrerwertung

Übersicht

Sport-News

Live Sport

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Wetter
  1. News
  2. 24h-Ticker
  3. Schweiz
  4. International
  5. Vermischtes
  6. Wirtschaft
  7. Wissen & Technik
  1. Sport
  2. Live & Resultate
  3. Fussball
  4. Fussball-Videos
  5. Ski
  6. Hockey
  7. Tennis
  8. Motorsport
  9. Weitere
  10. Sport im TV
  1. Fussball
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  12. Videos
  1. Entertainment
  2. Musik & Festivals
  3. Lässer
  4. On the Rocks
  5. L.A. Calling
  6. Podcasts
  7. TV-Programm
  8. Im Kino
  9. blue Zoom
  1. Musik & Festivals
  1. Leben
  2. Fit & Gesund
  3. Stil
  4. Genuss
  5. Reisen
  6. Bötschi fragt
  7. Nachhaltigkeit
  1. MyTech
  1. Spiele
  2. Sudoku
  3. Kreuzworträtsel
  4. Weitere Games
  1. Wordle
  1. Videos
  1. Wetter
  1. Horoskop
  1. Suche
Swisscom Dienste
  1. Telefonbuch
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Sprache
  1. Deutsch
  2. Français
  3. Italiano
  4. English

Kurioser Zwischenfall beim Frauenfussball Bienenschwarm stoppt Spiel – Spielerinnen legen sich flach auf den Rasen

Celia Goldschmid

12.8.2025

Kurioser Zwischenfall beim Frauenfussball: Bienenschwarm stoppt Spiel – Spielerinnen legen sich flach auf den Rasen

Kurioser Zwischenfall beim Frauenfussball: Bienenschwarm stoppt Spiel – Spielerinnen legen sich flach auf den Rasen

Bei einem Spiel der Amazonas-Meisterschaft im Frauenfussball kam es zu einer skurrilen Szene: Kapitänin Fabiola schmeisst sich – ohne sichtbaren Grund – flach auf das Feld. Was genau dahintersteckt, zeigt dir blue News im Video.

12.08.2025

Bei einem Spiel der Amazonas-Meisterschaft im Frauenfussball kam es zu einer skurrilen Szene: Kapitänin Fabiola schmeisst sich – ohne sichtbaren Grund – flach auf das Feld. Was genau dahintersteckt, zeigt dir blue News im Video. 

12.08.2025, 21:35

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen

  • Ein Bienenschwarm attackiert ein Frauenfussballspiel in Itacoatiara, Brasilien.
  • Die Partie musste deshalb in der zweiten Halbzeit unterbrochen werden.
  • Dank dem professionellen, schnellen Handeln der Kapitänin wurde niemand verletzt. 
Mehr anzeigen

Bei einem Spiel der Frauenfussball-Meisterschaft im Bundesstaat Amazonas kam es zu einer ungewöhnlichen Szene: Kapitänin Fabiola liess sich plötzlich ohne ersichtlichen Grund flach auf den Boden fallen.

«Down, down!», schrie die Kapitänin, und beinahe synchron lassen sich alle Spielerinnen zu Boden fallen.

Die Reaktion mag im ersten Moment ungewöhnlich wirken, ist aber genau richtig.

Ruhig bleiben bei Bienenschwärmen

Denn bei Bienenschwärmen gilt: Nicht wegrennen, sondern ruhig bleiben. Bewegung kann die Tiere zusätzlich provozieren. Wer sich dagegen hinlegt und möglichst still verharrt, minimiert seine Angriffsfläche und wirkt auf die Bienen weniger bedrohlich.

Wie die Situation auf dem brasilianischen Spielfeld endet, zeigt dir blue News im Video.

Mehr Videos aus dem Ressort

Havard forscht an Roboterbiene – Noch sind sie am Kabel – aber schon bald könnten sie Bienen ersetzen

Havard forscht an Roboterbiene – Noch sind sie am Kabel – aber schon bald könnten sie Bienen ersetzen

Robo-Bees sollen künftig die zurückgehende Zahl an Wildbienen ersetzen und damit Milliardenverluste verhindern. Aktuell befinden sich die Mini-Roboter noch in der Entwicklung – derzeit wird an der sicheren Landung gearbeitet.

04.06.2025

Meistgelesene

US-Staatsverschuldung erreicht 37 Billionen Dollar +++ Weisses Haus droht Obdachlosen mit Gefängnis
Frau verschwindet vor 10 Tagen an griechischem Strand, während Ehemann schläft
Adidas ahmt traditionelle Sandalen indigener Bevölkerung nach
Experte schlägt Alarm: «Leute werden sterben»
Washingtons Bürgermeisterin zeigt sich nach Trump-Massnahme kämpferisch

Mehr aus dem Ressort

Angriff auf Grillwurst und Eis. Sind Wespen so aggressiv – oder ist der Mensch das Problem?

Angriff auf Grillwurst und EisSind Wespen so aggressiv – oder ist der Mensch das Problem?

«Eine solche Attacke habe ich noch nie erlebt». Aggressiver Bienenschwarm verletzt in Frankreich 24 Menschen

«Eine solche Attacke habe ich noch nie erlebt»Aggressiver Bienenschwarm verletzt in Frankreich 24 Menschen

Spaniel mit Schutzanzug. Wie Hündin Maple kranke Honigbienen rettet

Spaniel mit SchutzanzugWie Hündin Maple kranke Honigbienen rettet