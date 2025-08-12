Kurioser Zwischenfall beim Frauenfussball: Bienenschwarm stoppt Spiel – Spielerinnen legen sich flach auf den Rasen Bei einem Spiel der Amazonas-Meisterschaft im Frauenfussball kam es zu einer skurrilen Szene: Kapitänin Fabiola schmeisst sich – ohne sichtbaren Grund – flach auf das Feld. Was genau dahintersteckt, zeigt dir blue News im Video. 12.08.2025

Celia Goldschmid

Keine Zeit? blue News fasst für dich zusammen Ein Bienenschwarm attackiert ein Frauenfussballspiel in Itacoatiara, Brasilien.

Die Partie musste deshalb in der zweiten Halbzeit unterbrochen werden.

Dank dem professionellen, schnellen Handeln der Kapitänin wurde niemand verletzt. Mehr anzeigen

Bei einem Spiel der Frauenfussball-Meisterschaft im Bundesstaat Amazonas kam es zu einer ungewöhnlichen Szene: Kapitänin Fabiola liess sich plötzlich ohne ersichtlichen Grund flach auf den Boden fallen.

«Down, down!», schrie die Kapitänin, und beinahe synchron lassen sich alle Spielerinnen zu Boden fallen.

Die Reaktion mag im ersten Moment ungewöhnlich wirken, ist aber genau richtig.

Ruhig bleiben bei Bienenschwärmen

Denn bei Bienenschwärmen gilt: Nicht wegrennen, sondern ruhig bleiben. Bewegung kann die Tiere zusätzlich provozieren. Wer sich dagegen hinlegt und möglichst still verharrt, minimiert seine Angriffsfläche und wirkt auf die Bienen weniger bedrohlich.

Wie die Situation auf dem brasilianischen Spielfeld endet, zeigt dir blue News im Video.

